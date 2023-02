5 motivos para inserir cogumelos na alimentação

Você gosta de refeições com cogumelos? Esse tipo de alimento é, de fato, um fungo, mas não vamos deixar de apreciá-lo por isso. Segundo dados do Statista, a China é o país que mais consome cogumelos, o Japão vem em segundo lugar e depois os Estados Unidos, mas isso não significa que eles não tenham espaço por aqui.

De acordo com pesquisas, esse fungo, além de saboroso, pode ser ótimo para melhorar nosso organismo e ainda ajudar no tratamento de condições neurodegenerativas, pressão arterial e muito mais. Veja abaixo 5 motivos para inserir cogumelos em sua alimentação.

Cogumelos melhoram a saúde dos ossos

Cogumelos geram vitamina D quando expostos à radiação ultravioleta, aponta a revisão de um estudo da revista acadêmica Nutrients. Se você não come derivados de animais, essa é uma excelente informação, já que não há fontes vegetais de vitamina D. Esse nutriente é muitíssimo importante para o sistema imunológico e ossos. Mas, claro, não podemos deixar de lembrar que a exposição solar é uma ótima fonte desta vitamina.

Sua imunidade agradece

Como citamos acima, os cogumelos possuem micronutrientes que ajudam na saúde do sistema imunológico saudável. Esses fungos são ricos em selênio (que ajuda o corpo a produzir enzimas antioxidantes para evitar danos às células), vitamina D, como já foi citado, e também Vitamina B6 (ajuda no controle do colesterol e a manter a pressão sanguínea em níveis saudáveis).

Possuem menos sódio, importante para pressão arterial

O sódio é um baita inimigo da hidratação, pois retém o excesso de líquido do corpo – o que pode aumentar a pressão arterial. Cogumelos são baixos em sódio e vão te ajudar na diminuição da ingestão. Pesquisas mostram que fazer pequenas substituições, ainda que parcialmente, é um bom começo. Por exemplo, diminuir o consumo de carne vermelha e optar por cogumelos.

Cogumelos fazem bem para seu cérebro

O comprometimento cognitivo leve (CCL) é uma condição que, às vezes, é uma precursora do Alzheimer. Um estudo, do Journal of Alzheimer’s Disease, feito com 663 adultos com 60 anos ou mais, relatou que aqueles que consumiram duas porções de cogumelos por semana tiveram 57% menos chances de desenvolver CCL do que aqueles que os comeram menos de uma vez por semana. Cogumelos possuem ergotioneína, um antioxidante com propriedades anti-inflamatórias, dentre elas a proteção de danos neuronais.

Há também benefícios para o intestino

O intestino contém um microbioma, com organismos e bactérias que possuem um papel de protagonismo na saúde do nosso corpo e humor. Para estimular o crescimento de bactérias saudáveis, é recomendado o uso de prebióticos, como os cogumelos.

Receitas com cogumelo

