Ninguém “tem que” nada. Acredito de verdade nessa máxima. Mas, para mim, ela tem uma exceção: todo mundo tem que assistir ao documentário Amor Radical, que tem exibição hoje (26/10) na Mostra de Cinema de SP (sim, ‘Ainda Estou Aqui’ e esses outros 5 filmes são imperdíveis também) e entra em cartaz nos cinemas no dia 31 de outubro e depois no streaming focado em bem-estar Aquarius no dia 15 de novembro.

O meu entusiasmo tem nome e sobrenome: o filme Amor Radical acompanha a trajetória de Satish Kumar, o ativista indiano que propõe o radicalismo do amor incondicional. Como falar sobre a crise climática e superar os desafios ecológicos? Como ter conversas difíceis? Como atravessar a polarização e dialogar com diferentes ideologias políticas? Para Satish Kumar, a resposta sempre começa com o amor.

Para Satish Kumar, porém, amor não é só uma emoção dedicada às pessoas queridas. Amor é a ética de interação com tudo que existe, amor é a forma da vida se manifestar. Na prática, o ativista dedica sua vida a amar na prática – e mudar o mundo com suas ações.

Na década de 40, Satish Kumar foi um monge jainista. Ele deixou o monastério para participar do movimento Gandhiano, na Índia. No pior momento da Guerra Fria, sem nenhum dinheiro no bolso e com o coração abastecido de esperança, saiu com um amigo numa longa caminhada pela paz. Eles caminharam 13 mil quilômetros a pé, por mais de dois anos, para pedir o fim do armamento nuclear. O objetivo singelo e grandioso era entregar um pacote de chá para os líderes das então quatro potências nucleares mundiais: “Caso tivessem a vontade de apertar o botão da bomba, que eles tomassem antes uma xícara”, acreditava Satish.

Fundador, anos mais tarde, do Schumacher College, um centro educacional na Inglaterra que é referência no ensino da cultura de não violência e da ecologia profunda, Satish Kumar tem sua impressionante trajetória de vida retratada no documentário Amor Radical, dirigido por Julio Hey.

Em nossa conversa no podcast Jornada da Calma que logo mais estará no ar, Julio me confidenciou que o documentário Amor Radical é um convite para mudar a nossa forma de se relacionar com a vida. “Me encanta o lugar onde espiritualidade e ação se encontram. Essa tem sido uma busca contínua em minha jornada enquanto documentarista. Já tem muita gente para falar de problemas, precisamos falar de solução e eu sinto que ela começa dentro da gente. Quando conheci o Satish Kumar eu percebi que o caminho mais bonito para ser ativista é agir de um lugar curado, amoroso e que considera a vida algo muito precioso. Este filme, para mim, flutua entre o cinema, o ativismo e a devoção pela Vida”, afirma Julio Hey, diretor e sócio-fundador da Café Royal.

Temos grandes problemas a resolver como humanidade? Sim, claro. Mas talvez um caminho mais efetivo seja antes de tudo mudar nosso modo de ver e agir. Diante da interdependência que constitui a vida, impossível não amar. Tudo, todos, o todo. A história de vida de Satish Kumar mudou minha vida ao demonstrar que é possível expressar bondade genuína no mundo e fortalecer a esperança de regeneração.

Eu amei Amor Radical e quero muito que você também tenha essa experiência transformadora. Por isso, acho que você tem que ver o filme. Depois me conta o que achou?

Ficha Técnica:

Direção: Julio Hey

Diretor de fotografia e câmera: Pedro Patrocínio

Produtor: Julio Hey

Produtores executivos: Adriana Tavares, Julio Hey e Lucas Dantas

Produtor associado: Pedro Paulo Diniz

Produção: Super A Filmes

Filmes Coprodução: Café Royal

Distribuição: Downtown Filmes

Roteiro: Julia Pasmanik

Edição: Gustavo Vasconcelos

Montagem: Gustavo Vasconcelos

Trilha sonora original: Zé Godoy

Mixagem de som: Toco Cerqueira e Reilly Steele

Correção de cor: Nuno Garcia

Técnico de som: Harry Coade

Direção de animação: Guilherme Lepca

Direção de arte: Guilherme Lepca

Apoio: Escola Schumacher Brasil, Schumacher College, Navdanya, Rizoma Agro, Naveia, Ibiti e The Gaia Foundation

SERVIÇO

Exibição de “Amor Radical” na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Data: 26 de outubro

Horário: 15h20 – Debate entre Julio Hey, diretor do filme, Satish Kumar (online) e Luiza Voll, Diretora criativa e cofundadora da @contente.vc

16h20 – Exibição do filme

Local: Sala Grande Otelo – Cinemateca Brasileira

Endereço: Largo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino, São Paulo

Ingressos: https://48.mostra. org/br/home/

