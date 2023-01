Sono em dia: 7 alimentos que ajudam a dormir melhor

Privilegiado é quem encosta a cabeça no travesseiro e dorme com facilidade. Cerca de 65,5% da população brasileira tem problemas relacionados ao sono, segundo um estudo feito por cientistas da USP e da Unifesp e publicado na Sleep Epidemiology. Felizmente, há alguns hábitos e estratégias que podem nos ajudar a melhorar esse cenário e, quem sabe, fazer com que possamos adormecer mais rápido. Uma delas é a ingestão de alimentos que ajudam a dormir melhor.

Passar horas olhando para o celular antes de dormir, fazer refeições pesadas e pensar ininterruptamente sobre algum assunto específico são situações que geralmente atrapalham a paz antes de deitar. Um banho gostoso, comer algo leve ou tomar uma bebida quente podem ajudar nessa rotina. Temos aqui sete alimentos para te amparar na missão sono.

Batata-doce

Dizem que não é bom comer carboidratos antes de dormir, mas a batata-doce está liberadíssima. Originária dos Andes, essa raiz tuberosa melhora a qualidade do sono e relaxa os músculos do corpo por conter potássio. Outras fontes deste mineral são batatas assadas com casca, feijão-de-lima e mamão.

Arroz branco

Ah! O arroz branco também entra na lista dos carboidratos que podem ser ingeridos sem medo antes de dormir. Sempre importante citar que esse grupo alimentar nas refeições antes de deitar é importante, fica a ressalva que a ideia é que não seja o alimento principal (ou único). O arroz branco, por exemplo, tem um alto índice glicêmico, então o corpo o digere lentamente, liberando o açúcar no sangue de forma gradual e moderada. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition diz que comer arroz branco quatro horas antes de dormir ajuda a adormecer mais rápido.

Alface

A alface não é apenas um aliado da dieta, mas também do sono para dormir. Essa folha quando é cortada libera uma substância leitosa chamada lactucarium, que possui propriedades sedativas. Estudos afirmam que esse efeito no cérebro é eficaz para insônia e também para aliviar sintomas de ansiedade.

Cereja

A cereja é um dos poucos alimentos naturais com melatonina, hormônio que possui como principal função regular o ciclo circadiano, estimulando o sono. Essa substância atua também no bom funcionamento do organismo e é um antioxidante. Tanto é que existem cápsulas de melatonina específicas para isso.

Amêndoas

As amêndoas são ricas em magnésio, mineral necessário para um sono de qualidade e para a saúde dos ossos. Segundo uma pesquisa publicada na revista acadêmica Orthomolecular Medicine, se os níveis de magnésio do corpo estão muito baixos fica mais difícil dormir. Não só isso, as amêndoas ainda contêm o aminoácido triptofano, que aumenta a qualidade do sono.

Banana

Falando em minerais, outro alimento rico em magnésio e potássio é a banana, essas duas substâncias são relaxantes naturais para os músculos. Além disso, a fruta ainda possui triptofano e vitamina B6, essenciais para a produção de serotonina – o conhecido hormônio da felicidade.

Leite quente

Muito provavelmente você já ouviu alguém sugerir uma xícara de leite para estimular o sono. De fato, isso ajuda, pois o leite contém um aminoácido chamado triptofano, uma das substâncias envolvidas na produção de serotonina no cérebro que te ajuda a dormir. É importante que a bebida esteja quente, o calor aumenta a temperatura do corpo, o que expande os vasos sanguíneos e te ajuda a relaxar.