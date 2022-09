A importância do fortalecimento muscular para a saúde

Corpos expostos, nas redes e fora delas, trouxeram diversas questões à tona. Uma dessas é a busca pela saúde, mas também por força e músculos bem torneados. O que antes era um desejo de um nicho específico de pessoas, hoje já faz parte da busca de muitas mulheres nas academias do Brasil.

“A massa muscular vai muito além da estética, é também uma questão de saúde”, introduz o bioquímico, fisiologista e ortomolecular, Moacir Rosa, que explica também que músculos são um importante fator na prevenção de doenças e na longevidade. “A musculatura é fundamental para os movimentos e força. Pode parecer óbvio, mas é por isso mesmo que idosos, que sofrem uma perda progressiva de massa muscular com a idade, sofrem com quedas, perda de equilíbrio, fadiga e movimentos limitados”, diz.

Além disso, é depois de uma certa idade que os músculos passam a ser relacionados com autonomia. “Eles interferem nas atividades básicas do dia a dia, como subir escadas, preparar refeições e ir ao banheiro. Fortalecimento de músculos, além de saúde, é dignidade”, reforça Moacir.

Mas como fortalecer a musculatura?

Fortalecer a massa muscular não é tarefa fácil, e aumentar seu volume é ainda mais difícil. Para a missão, o médico explica que é preciso uma espécie de tripé: estímulo, alimentação e hormonal.

“O estímulo é o exercício. Esse é o grande gatilho para o crescimento muscular. Ele precisa ser do tipo resistido, estimulando a hipertrofia. A alimentação, por sua vez, precisa ser rica em proteínas já que são fundamentais na construção muscular. Por fim, os hormônios, também importantes nesta tarefa. A Testosterona e o GH, por exemplo, são os mensageiros fisiológicos que dão a ordem para a hipertrofia. É possível estimular esses hormônios de forma natural através da alimentação correta, do próprio estímulo do exercício e de uma suplementação inteligente”, explica Moacir.

Em relação aos suplementos, o médico afirma que é preciso uma avaliação para entender se eles são necessários ou não – daí importância de consultas médicas para cada caso ser avaliado individualmente.