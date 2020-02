8 dicas para evitar as dores no ciático

Aposto que você já ouviu alguém dizer: “Tô com uma dor no ciático hoje!” Apesar de levar a culpa por qualquer incômodo nas costas, esse nervo nem sempre é o vilão. O ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele começa na parte de trás do quadril, desce pela coxa, pelo joelho e pela batata da perna, até alcançar o dedão do pé. É o nervo responsável pela sensibilidade e pelo movimento dos membros inferiores. A dor, bem chata, diga-se de passagem, é causada por compressão, inflamação ou irritação em alguma das cinco raízes nervosas que saem da região lombar e formam o nervo ciático. E o primeiro passo para não se confundir é saber reconhecer os sintomas, que são muito característicos. Descubra quais são eles e também como ficar longe desse incômodo.

Dor característica

A dor no ciático começa na região lombar, passa pelo bumbum e se estende até as pernas, podendo chegar ao dedão do pé. Algumas vezes começa com um formigamento ou como agulhadas nas costas. “O desconforto costuma melhorar quando requebramos o quadril para o lado. Quando nos esticamos, a dor volta com força total”, afirma Marcelo Wajchenberg, ortopedista do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Idade de risco

A dor ciática pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequente após os 40 anos. O incômodo atinge igualmente homens e mulheres.

Causas

Vários fatores, como exercícios pesados, tumores, infecções e inflamação no nervo podem desencadear a dor no ciático. Entretanto, estima-se que a hérnia de disco seja responsável por oito em cada dez casos. Segundo o neurocirurgião Alexandre Elias, do Centro de Dor e Coluna do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, a doença ocorre pelo desgaste ou trauma dos discos vertebrais. Eles apertam as raízes nervosas, provocando a dor. “A hérnia de disco interfere na qualidade de vida e limita atividades simples do dia a dia”, diz o médico. Além da dor, a doença provoca formigamento, dormência e fraqueza na perna.

Diagnóstico

Para descobrir a origem da dor, o médico ouve o relato do paciente e também faz um exame clínico. Em alguns casos, pede também uma ressonância magnética. Atenção: apenas um ortopedista, fisiatra ou clínico reumatologista são habilitados para diagnosticar e definir o tratamento para a dor ciática. Todo cuidado é pouco, já que uma massagem inadequada ou uma fisioterapia feita de maneira errada podem piorar muito o problema. Não aceite palpites de qualquer um.

Tratamento eficaz

Na maior parte dos casos, a dor ciática melhora com ajustes na postura. Também são indicadas sessões de fisioterapia e acupuntura, além de anti-inflamatórios, analgésicos e relaxantes musculares. Em 15 dias, geralmente, o problema é controlado. Em casos mais graves, quando todos os tratamentos não surtem efeito, o paciente é encaminhado para a cirurgia.

Injeção no lugar certo

Como o nervo ciático passa pelos glúteos, tenha cuidado na hora de tomar injeção. Se a agulha atingir o lugar errado, a dor será mais intensa e pode até ocorrer paralisia nos membros inferiores. O local correto da picada é a lateral superior da nádega. Se ela for aplicada mais para o centro, corre-se o risco de pegar o nervo. Para evitar esse perigo, tome a injeção numa farmácia e exija que o farmacêutico faça isso. Só ele está autorizado a realizar esse tipo de procedimento.

Prevenir é possível

Cuidar da coluna evita problemas na região e, consequentemente, dores no ciático. Veja as orientações do médico Alexandre Elias: