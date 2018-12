Se entre suas metas de ano novo estão entrar em forma e cuidar da saúde, uma lista com as principais tendências fitness para 2019, divulgada peloColégio Americano de Medicina do Esporte, pode te ajudar.

Especialistas vinculados à instituição norte-americana votaram no que acreditam que vai bombar dentro do universo das atividades físicas e a partir dessas apostas, foi criado um ranking.

Em primeiro lugar ficaram os dispositivos eletrônicos vestíveis. Se enquadram nessa categoria peças tecnológicas usadas na prática de esportes, como pulseiras que monitoram batimentos cardíacos, roupas que regulam a temperatura corporal e relógios smart.

Segundo Walter Thompson, líder do estudo, a possibilidade de monitorar os batimentos cardíacos, quantificar a queima de calorias e criar planos de treinamento é um incentivo para o estilo de vida saudável. “Esses dispositivos podem ser uma ferramenta indispensável para aqueles que estão procurando se tornar fisicamente ativos”, afirmou em uma nota oficial.

Veja outras 7 tendências fitness para aderir em 2019:

1) Malhação em grupo

Juntar as amigas pode ser um incentivo para encarar a academia e atingir os objetivos de condicionamento físico.

2) Exercício intervalado de alta intensidade

Essa modalidade envolve, em uma mesma sessão, curtos períodos de atividade muito intensa com outros mais alongados em menor frequência. O cross fit é uma opção de treino nessa categoria.

3) Programas para idosos

É comprovado que a população brasileira está vivendo mais e é importante manter-se fisicamente ativo, a diferença é que o treino deve ser adaptado para as limitações de cada pessoa.

4) Treino com peso do corpo

Esse tipo de modalidade pode ser praticada em qualquer lugar, pois presa pelo uso do mínimo possível de equipamentos.

5) Malhar com profissionais certificados

Ser instruído por alguém especializado além de ser o recomendado, você também consegue estabelecer melhor os treinos e entender quais são os seus limites físicos.

6) Yoga

Uma tendência que vem se perpetuando a muito tempo, a ioga tem múltiplos benefícios, entre eles, aumento da flexibilidade, melhora de postura e redução da ansiedade.

7) Treino funcional

Usando movimentos naturais – pular, correr, puxar, agachar, girar e empurrar –, você adquire força e equilíbrio voltados para as suas atividades diárias.

