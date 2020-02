7 motivos para beber leite

Foto: Getty Images

O hábito de tomar leite diariamente se estende ao longo da vida. E, segundo a nutricionista Ana Beatriz Barrella, a bebida deve mesmo fazer parte do cardápio. “Durante a infância e a adolescência,

ela ajuda na formação dos ossos e dos dentes. Já na idade adulta, evita a osteoporose”, explica.

Conheça outros benefícios do alimento:

1. Fortalecimento dos ossos

Fonte privilegiada de cálcio, o leite mantém nossos ossos fortes, prevenindo a osteoporose.

2. Redução das cólicas menstruais

O mineral também ajuda no relaxamento muscular, amenizando o incômodo.

3. Manutenção da saúde do corpo

Quando tomamos leite, recarregamos o estoque de vitaminas. A do tipo A protege a pele e o cabelo, a B1 e a B2 fornecem energia ao corpo, e a D e a E fortalecem os ossos e a imunidade.

4. Proteção para o coração

A bebida regula os batimentos cardíacos e evita a coagulação do sangue, protegendo o músculo cardíaco (e o cérebro!).

5. Controle do diabetes

A bebida pode auxiliar na prevenção e no tratamento da doença, já que estabiliza as taxas de açúcar no sangue.

6. Fim da insônia

O leite tem triptofano, um sedativo natural.

7. Perda de peso

O cálcio e a proteína melhoram a capacidade do nosso organismo de queimar gordura.

Consumo ideal

Um adulto deve tomar três copos de leite por dia – também vale investir em seus derivados, como queijo e iogurte. Só não adianta misturar leite com café porque a cafeína tem ferro, que atrapalha a absorção de cálcio pelo organismo.

Intolerância à lactose

Nosso corpo dá sinais quando sente dificuldade de absorver o açúcar do leite. Caso você tenha reações como gases, náusea, diarreia e cólicas abdominais após ingerir leite, pare de consumir o alimento e procure um médico para fazer o diagnóstico.