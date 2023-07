5 mitos sobre dieta para abandonar já

1) Pular refeições

Quantas vezes você optou por pular o almoço ou beber apenas um chá à noite, pensando que isso poderia ajudá-la a perder peso mais rapidamente? Muitas vezes, acredita-se que pular refeições possa acelerar o processo de perda de peso mas, na realidade, tem o efeito oposto. Pular o café da manhã, o almoço ou o jantar pode desacelerar o metabolismo e levar a excessos alimentares posteriormente.

Segundo Vanessa Costa, nutricionista especializada em nutrição estética e saúde da mulher, uma estratégia de dieta eficaz – seja para ganho de massa, emagrecimento ou manutenção de uma vida saudável – inclui o fracionamento das refeições. Conforme a especialista explica, existem diversas razões para que esse fracionamento aconteça, ela cita alguns exemplos:

Ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do dia, evitando os picos e quedas acentuadas nos níveis de glicose, o que pode ajudar a controlar os desejos por comida e evitar a fome extrema;

Manter o bom funcionamento do metabolismo, já que, comendo regularmente, o corpo continua queimando calorias para processar os alimentos, mantendo um ritmo metabólico mais equilibrado;

Controlar o apetite e evitar os excessos, que acontecem quando passamos longos períodos sem comer;

Distribuição adequada de macronutrientes e micronutrientes ao longo do dia, garantindo que em todas as suas refeições você vai conseguir absorver e não estocar os excessos.

“Algumas pesquisas, inclusive, sugerem que o fracionamento das refeições pode estar associado à manutenção de um peso corporal saudável. Por esse motivo, pular refeições não é recomendado durante uma dieta saudável”, complementa. É importante, portanto, fazer refeições equilibradas e regulares para fornecer ao corpo a energia e os nutrientes necessários para funcionar corretamente.

2) Seguir uma dieta rigorosa para emagrecer rapidamente

As dietas drásticas, como aquelas extremamente hipocalóricas ou que excluem grupos alimentares inteiros, podem parecer uma solução rápida para perder peso. No entanto, esses regimes podem ser insustentáveis a longo prazo e causar deficiências nutricionais.

Segundo Vanessa Costa, a melhor dieta é aquela que você vai aderir por mais tempo. “O melhor emagrecimento é aquele que é feito de forma lenta e progressiva, conservando a massa magra e não deixando o paciente desnutrido”, comenta.

“O maior problema das dietas super-rígida são que elas não se sustentam ao longo do tempo, fazendo com que você a abandone rapidamente e, na maioria das vezes, retomando o peso perdido ou até mais.” Vanessa Costa, nutricionista

Além de não serem eficazes, a nutricionista explica que essas dietas podem ainda serem prejudiciais à saúde. “Dietas muito rígidas podem levar a deficiências nutricionais que podem acarretar uma série de problemas de saúde, como fraqueza, fadiga, anemia, problemas de pele, comprometimento do sistema imunológico e outros distúrbios nutricionais, na maioria das vezes ainda contribuindo para lentificar o metabolismo.”

Ela aponta, ainda, que essas dietas rigorosas podem agravar nossa relação com a comida. “Pode levar o paciente a desenvolver culpa, obsessão por calorias e alimentos ‘permitidos’ ou ‘proibidos’. Além de comportamentos alimentares pouco saudáveis, como compulsão alimentar e distúrbios alimentares.”

3) Acreditar que carboidratos engordam e devemos eliminá-los

Os carboidratos frequentemente são responsabilizados por nossa frustração pós-balança. Quando se trata de perder peso e entrar em forma, os cereais ricos em carboidratos, como massa, pão e arroz, são frequentemente tratados como inimigos. No entanto, esse é um comportamento equivocado.

“A ideia de que carboidratos fazem engordar e devem ser eliminados é completamente equivocada e não deveria ser propagada dessa maneira.” Vanessa Costa, nutricionista

É verdade que nem todos os carboidratos são iguais. Por isso, é importante fazer escolhas inteligentes, optando por carboidratos integrais e limitando o consumo de refinados, como os encontrados em doces e bebidas açucaradas.

Segundo ela, eles são uma importante fonte de energia para o corpo, especialmente para o cérebro e os músculos. “É importante ressaltar que são eles, os carboidratos, que ajudam na síntese do colágeno e do ácido hialurônico. Pois é, esse elemento que tanto precisamos para manter o nível de hidratação do tecido cutâneo, nada mais é do que um dissacarídeo. Sendo assim, é essencial entender a importância do carboidrato na nossa saúde e para manter a sustentação da nossa pele.”

Vanessa explica os carboidratos são divididos em: carboidratos simples (encontrados em açúcares) e carboidratos complexos (encontrados em grãos integrais, vegetais e leguminosas). Os complexos geralmente são mais ricos em fibras e nutrientes essenciais. “A perfeita junção dos dois com estratégias acertadas irá manter seu corpo saudável, nutrido e você muito feliz.”

4) Consumir apenas produtos light e diet

É uma opinião comum que os alimentos sem gordura sejam a melhor escolha para emagrecer. No entanto, isso é um mito. Embora os alimentos sem gordura possam parecer uma escolha saudável, muitas vezes contêm açúcares adicionados ou outros ingredientes altamente processados para melhorar o sabor. Além disso, as gorduras saudáveis, como as encontradas em abacates ou nozes, são essenciais para a saúde e saciedade.

Segundo a nutricionista, os alimentos light geralmente têm uma redução significativa de calorias em comparação com suas versões regulares. No entanto, isso nem sempre significa que são a melhor opção para perda de peso. “Seus rótulos podem conter outros ingredientes adicionados para melhorar o sabor, como açúcares, gorduras ou adoçantes artificiais”, explica.

Já os alimentos diet são formulados para atender às necessidades de pessoas com condições específicas de saúde, como diabetes, por exemplo. “Eles podem ter redução ou eliminação de açúcares, gorduras ou outros nutrientes.”

Conforme explica Matheus Motta, nutricionista responsável pelo programa VigilantesdoPeso no Brasil, é importante ainda ficar atento aos rótulos dos alimentos, pois pela legislação, o produto que for light deve indicar a diminuição que foi feita.

“Alguns produtos podem ser light em sódio, o que não afeta as calorias deles. Mas, se for uma diminuição em algum nutriente como gordura ou açúcar, consequentemente terá menos calorias e pode ser usado como estratégia na perda de peso.”

5) Achar que para emagrecer, basta contar calorias

Um dos mitos mais comuns sobre perda de peso é que basta se concentrar na contagem de calorias para emagrecer com sucesso. Embora a contagem de calorias possa fornecer uma indicação geral da ingestão energética, não é o único fator a ser considerado. A qualidade e a composição dos alimentos também são igualmente importantes.

Explicando melhor: cada corpo processa os nutrientes de forma diferente, e o metabolismo pode ser influenciado por fatores como atividade física, equilíbrio hormonal e qualidade do sono. Portanto, concentrar-se apenas nas calorias pode levar a uma visão restritiva e pouco saudável da nutrição.

“O processo de emagrecimento é muito mais complexo do que se ouve falar por aí. É claro que a conta calórica é importante, afinal, em grande parte, emagrecer envolve um balanço calórico negativo, ou seja, consumir menos calorias do que o corpo gasta ao longo do dia. Mas infelizmente a mágica toda não acontece simplesmente assim”, aponta a nutricionista.

Ela alerta sobre a importância de escolher alimentos nutritivos, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Esses são itens fundamentais para garantir que o corpo receba os nutrientes necessários para funcionar adequadamente durante o processo de perda de peso.

Sendo assim, optar por escolhas inteligentes é sempre a melhor saída. “Sabemos que 100 calorias de bacon são diferentes de 100 calorias de brócolis. Os brócolis vão trazer mais fibras – e por isso mais saciedade –, vitaminas e minerais, o que contribui para sua perda de peso e para sua saúde”, aponta o nutricionista Matheus Motta.

Além disso, existem outros pilares importantes que devem ser levados em conta quando falamos de emagrecimento, que são:

Praticar exercícios : podemos dizer que o processo de emagrecimento, inclusive, é dependente do movimento, uma vez que a gordura é eliminada pela respiração celular.

: podemos dizer que o processo de emagrecimento, inclusive, é dependente do movimento, uma vez que a gordura é eliminada pela respiração celular. Beber água suficiente : é essencial para diversos aspectos do funcionamento do corpo e pode impactar positivamente o processo de perda de peso de várias maneiras, controlando o apetite, aumentando o metabolismo e melhorando a digestão e absorção de nutrientes;

: é essencial para diversos aspectos do funcionamento do corpo e pode impactar positivamente o processo de perda de peso de várias maneiras, controlando o apetite, aumentando o metabolismo e melhorando a digestão e absorção de nutrientes; Sono reparador: um ciclo circadiano que funciona de maneira orquestrada é fundamental para o processo de emagrecimento ter sucesso.

Portanto, é fundamental adotar uma abordagem que inclua uma dieta equilibrada, atividade física e gerenciamento do estresse para alcançar uma perda de peso saudável e sustentável.