5 benefícios da canela, comprovados pela ciência

Atualizado em 27 out 2022, 10h09 - Publicado em 27 out 2022, 09h44

Por Raíssa Basílio Atualizado em 27 out 2022, 10h09 - Publicado em 27 out 2022, 09h44

A canela é uma especiaria com propriedades medicinais comprovadas pela ciência. Usada tanto em alimentos doces quanto em salgados, ela têm muitos benefícios para a saúde, como prevenção de doenças cardíacas, reduzir inflamações e até controlar açúcar no sangue.

O ingrediente é usado desde o antigo Egito, onde era considerado raro e valioso, um presente digno de reis. Hoje em dia, a canela é acessível e pode facilmente ser encontrada no mercado. Existem dois tipos principais de canela: a canela-do-ceilão, conhecida como canela “verdadeira”, e a canela-cassia, variedade mais comum.

A canela é feita a partir da casca interna de árvores cientificamente conhecidas como Cinnamomum. A especiaria é extraída cortando os caules das árvores de canela. A casca interna é então extraída e as partes lenhosas removidas. Quando seca, forma tiras que viram rolinhos, chamados de paus de canela, que podem ser moídos para formar canela em pó.

Veja aqui 5 benefícios da canela com base em estudos científicos

Propriedades medicinais da canela

O cheiro e sabor da canela vêm da parte oleosa, que é muito rica no composto cinamaldeído, responsável pela maioria dos efeitos poderosos dela na saúde e no metabolismo, segundo pesquisas do International Journal of Experimental Cellular Physiology, Biochemistry and Pharmacology e da revista académica Scientific Reports. É ele o responsável por aumentar o metabolismo, por exemplo.

Recheada de antioxidantes

Os antioxidantes protegem o corpo dos danos oxidativos (desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa antioxidante) causados ​​pelos radicais livres. A canela tem poderosos antioxidantes, incluindo polifenóis. Um estudo do Jornal Complementary Therapies in Medicine descobriu que a suplementação baseada na especiaria pode aumentar significativamente os níveis de antioxidantes no sangue, reduzindo os níveis de marcadores usados ​​para medir a inflamação, como a proteína C reativa.

Os efeitos antioxidantes da canela são tão bons que podem até ser usados ​​como conservantes naturais de alimentos.

Propriedades anti-inflamatórias

Estudos do Food & Function journal mostram que esse tempero e seus antioxidantes têm potentes propriedades anti-inflamatórias. Logo, a canela pode ser útil para ajudar a combater inflamações no corpo.

Pode proteger contra doenças cardíacas

A canela tem sido associada à pesquisas sobre doenças cardíacas, podendo ajudar em sua prevenção. De acordo com uma revisão, a suplementação de canela pode reduzir os níveis de triglicerídeos, colesterol total, colesterol LDL (o ruim) e açúcar no sangue em pessoas com doenças metabólicas – colesterol alto(dislipidemia), gordura no fígado (esteatose), obesidade, diabetes e osteoporose.

Outra revisão de 13 estudos, feita pelo The Journal of Clinical Lipidology, descobriu que a canela pode reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol total, ambos fatores de risco para doenças cardíacas. A especiaria também pode diminuir a pressão arterial quando consumida consistentemente por pelo menos 8 semanas. Todos esses fatores, quando combinados, podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas.

Ajuda a baixar os níveis de açúcar no sangue

A canela é bem conhecida por suas propriedades de redução de açúcar no sangue. A especiaria diminui a quantidade de açúcar que entra na corrente sanguínea após uma refeição, pois interfere em inúmeras enzimas digestivas, o que retarda a quebra de carboidratos em seu trato digestivo. Inclusive, um composto da canela pode imitar os efeitos da insulina para melhorar a absorção de açúcar nas células, apontam estudos dos jornais acadêmicos Nutrients e International Journal for Vitamin and Nutrition Research.

Deliciosa e poderosa, não é?