Varizes e vasinhos: os diferentes tipos e como tratar

Atualizado em 5 out 2022, 13h10 - Publicado em 6 out 2022, 08h44

Varizes e vazinhos são problemas bastante comuns, mas você sabia que existem tipos diferentes? Divididos em quatro tipos, eles pedem tratamentos diferentes e que muita gente desconhece. Vamos juntas aprender mais sobre o assunto? A cirurgiã vascular e angiolodista, Tatiana Losada, explica.

Os tipos de varizes e vasinhos

Telangiectasias ou vasinhos: são vasos bem pequenos que estão localizados na pele. De coloração avermelhada ou arroxeada, são veias bem finas, superficiais e visíveis na pele.

Reticulares ou microvarizes: de coloração azulada ou esverdeada, estão localizados logo abaixo da pele, mas são menores que as varizes. Possuem tamanho de 1-3mm.

Varizes: são veias mais calibrosas, alongadas e, às vezes, tortuosas, que ficam localizadas entre a gordura e o músculo e possuem mais que 3mm de diâmetro.

Veias tronculares: são aquelas veias que são saltadas e bastante visíveis na pele, com um aspecto quase que de tronco de árvore.

As varizes surgem pela própria doença venosa, no entanto a forma de surgimento de cada tipo vai depender da pessoa, está relacionada à genética, ganho de peso, gestação, entre outros fatores. “O tratamento é definido de acordo com o tamanho, localização do vaso, cor do vaso, tipo de pele, cor da pele. Mas normalmente para os vasinhos menores, aquelas telangiectasias, tendemos a fazer aplicação e laser. Para os vasos maiores, espuma e laser. Porém, tudo isso vai depender realmente de todos esses parâmetros e o tipo de doença que o paciente tem e só conseguimos dizer qual será o tratamento adequado avaliando antes o paciente”, explica a cirurgiã.

As varizes além da estética

Além de incomodarem visualmente, as varizes podem ter consequências para a saúde – e este é o principal alerta. “A doença venosa, que são as varizes, quando está em estágios avançados, pode levar à trombose, mudança de coloração da pele da perna, inchaço e principalmente dor”, conta. A doença venosa leva a uma dificuldade de retorno venoso, e essa dificuldade de retorno do sangue pode levar à trombose.

Os tratamentos para varizes e vasinhos

Como dito, os vasinhos menores podem ser tratados com a chamada aplicação e o laser, e é possível associar para um resultado mais eficaz que evita os tratamentos cirúrgicos. “Antigamente existia apenas aplicação e cirurgia. Hoje temos diversos tipos de tratamento que podemos fazer baseado no tipo de lesão que o paciente tem. O tratamento cirúrgico também é mais simples nos dias de hoje, já que o paciente opera de manhã e vai embora no final do dia. E mesmo os casos que precisam de um repouso maior, na verdade é relativo. O paciente não fica o tempo todo de repouso com a perna para cima, até estimulamos que o paciente ande para uma melhor recuperação”, conta.

E os cremes, funcionam? Infelizmente, a maioria dos médicos defendem que eles não ineficazes, já que não conseguem ultrapassar a pele e agir na parede do vaso. A ação é mais maquiadora, disfarçando ou cobrindo os vasinhos temporariamente.

E a prevenção?

Para prevenir as varizes e vasinhos, a especialista conta que não existe segredo: é necessário ter uma dieta adequada e saudável, além da prática de atividades físicas e acompanhamento vascular. Caso você tenha histórico familiar, a recomendação é começar um acompanhamento desde cedo.