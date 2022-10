13 alimentos que melhoram a saúde do seu cérebro

O cérebro é um dos órgãos que mais precisam de energia em nosso corpo, tanto que é responsável por cerca de 20% das calorias que queimamos todos os dias, segundo um estudo do Journal of Neuroscience. Tamanha importância requer cuidados, certo? Uma rotina equilibrada, com exercícios, pausas no trabalho, lazer e uma boa alimentação são cruciais para mantê-lo saudável.

Não basta manter apenas o corpo no capricho, o cérebro também precisa disso. Com isso em mente, temos aqui 12 alimentos para manter a saúde da sua mente.

Folhas verdes

Uma verdade universal: desde criança tentam nos alertar da importância das folhas verdes. Espinafre, couve, escarola e derivados são realmente essenciais, principalmente para o cérebro. Ricos em nutrientes como betacaroteno, ácido fólico, luteína e vitamina K, eles são estimulantes para a mente. Pesquisas mostram que esses alimentos podem ser ótimos para prevenir o declínio cognitivo.

Brócolis

Além das folhas verdes, o brócolis também faz parte do grupo de vegetais que melhoram a saúde do cérebro. Ele possui altas doses de glucosinolatos, presente também no repolho, couve-flor, nabo e couve de bruxelas, que produz compostos com propriedades neuroprotetoras.

Café

Café é o que faz nossas manhãs acontecerem, ajudando a nos manter acordados e funcionando também como um gás para o resto do dia. No geral, bebidas com cafeína têm muito mais a oferecer do que um simples estímulo matinal. Pesquisadores notaram que beber café pode aumentar a capacidade do cérebro em processar informações. O grão também contém poderosos antioxidantes.

Chá verde

O chá verde, que tem cafeína, é rico em L-teanina, um excelente aminoácido que pode ajudar a controlar o estresse e a ansiedade, de suma importância para o cérebro.

Oleaginosas

As oleaginosas, conhecidas também como nuts, são uma fonte de proteínas e gorduras saudáveis. Inserir pistache, macadâmia, nozes e amêndoa em sua dieta vai fazer muito bem para a saúde do seu cérebro, apontam estudos. Enriquecidas com ácidos graxos, ômega-3 e antioxidantes, elas também previnem o declínio cognitivo.

Tomates

O tomate é simplesmente um dos melhores alimentos para a saúde do cérebro, graças ao seu alto teor de licopeno. Este poderoso carotenóide (pigmento responsável pelas cores laranja, amarela e vermelha) pode ajudar a evitar distúrbios cognitivos, como as doenças de Alzheimer e Parkinson, segundo pesquisas. Esses pigmentos também estão presentes em molhos de tomate e ketchup.

Continua após a publicidade

Ovos

Os ovos também são ricos em várias vitaminas B importantes, incluindo B6, B12 e B9 (ácido fólico). Estudos mostram que elas podem ajudar a prevenir o encolhimento do cérebro e reduzir o declínio mental em adultos mais velhos.

Grãos integrais

Trigo, aveia, cevada e arroz integral são importantes para uma dieta equilibrada porque auxiliam no sistema cardiovascular. Esses grãos integrais são também ricos em vitamina E, antioxidante que ajuda a reduzir a presença de radicais livres e prevenir danos neurológicos.

Salmão e atum

Peixes são conhecidos por possuírem gorduras saudáveis, com baixos níveis de beta-amilóide, proteína prejudicial que pode estar associada ao desenvolvimento do Alzheimer. Além disso, salmão e atum são ricos em ácidos graxos ômega-3, ótimos para o cérebro.

Frutas vermelhas

As frutas vermelhas são um dos melhores alimentos para o cérebro porque estão repletas de flavonóides, pigmentos naturais que dão cor a esses alimentos e também melhoram a função cerebral, principalmente a memória.

Chocolate amargo

Temos uma ótima notícia: o chocolate amargo é rico em antioxidantes, flavonóides e cafeína. Ou seja, é um dos alimentos mais saudáveis ​​para o cérebro.

Sementes

As sementes são pequenas notáveis e, assim como os grãos integrais, são boas fontes de vitamina E. Elas ainda possuem antioxidantes e minerais importantes, como cobre, ferro, magnésio e zinco. Esses minerais podem ajudar a proteger o cérebro contra o declínio cognitivo ou distúrbios cerebrais, incluindo a doença de Alzheimer, depressão e até epilepsia. Invista em sementes de girassol e abóbora.