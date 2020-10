Estudo do IBGE indica que 41 milhões de brasileiros estão obesos

Um estudo do IBGE, publicado na quarta-feira (21), mostrou que o Brasil encerrou o ano de 2019 com mais de um quarto da população adulta em obesidade.

Para considerar pessoas obesas e acima do peso, o IBGE se amparou nas recomendações da OMS da relação entre peso e altura das pessoas para o cálculo do índice de massa corporal (IMC).

De acordo com os dados do estudo, 41,2 milhões de pessoas acima dos 18 anos estavam obesos na época da coleta de dados – ou seja, 25,9% dos brasileiros adultos. 29,5% das mulheres analisadas figuram neste grupo e 21,8% dos homens.

Na população de maior idade, a obesidade acomete 34,4% pessoas entre 40 e 59 anos. No caso dos adolescentes, existe uma proporção menor do que a dos adultos. Pessoas entre 15 e 17 anos, 19,4% estavam acima do peso e 6,7% estavam obesos na época do estudo. Assim como em mulheres adultas, a maior incidência de obesidade está sobre as adolescentes do sexo feminino, sendo 8% – entre os garotos a soma é de 5,4%.

Os riscos associados à obesidade e excesso de peso são inflamação crônica baixa do organismo, atividade reduzida de células de defesa, como células B, macrófago e linfócitos T. Além disso, estão mais suscetíveis a carga viral do coronavírus, pois o vírus parece se aproveitar do acúmulo de tecido adiposo.

