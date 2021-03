Primeira vereadora com síndrome de Down toma posse no RS

Com a inclusão como principal bandeira política, Luana Rolim é a primeira pessoa com Down a ocupar o cargo de vereadora no País, de acordo com a União dos Vereadores do Brasil. Ela, que é fisioterapeuta de formação, tomou posse, na semana passada, na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Entrou no lugar de Nivaldo Langer de Moura, titular da bancada do Progressistas que foi afastado para cuidar da saúde, conforme reportagem do G1.

Nivaldo compartilhou em suas redes sociais que está com cálculo renal e por conta disso não pode participar de suas atividades políticas . Durante a posse, Luana se pronunciou sobre as matérias votadas e discursou sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down que foi comemorado no domingo (21). “Pretendo lutar pela inclusão, pela acessibilidade para todos. Eu quero ser uma representante de todos os jovens com síndrome de Down, entre outras deficiências”, diz a nova vereadora.

Rolim ainda disse que foi emocionante a posse e participação na sessão. “Agora vou mostrar trabalho, dedicação e muito esforço. Estou muito grata aos meus pais, meus eleitores e amigos. Para chegar até aqui, foi uma longa caminhada. Missão cumprida”, expressa.