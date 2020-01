Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro

Investir na bolsa parece algo assustador. Lembramos daquelas cenas de filme com homens engravatados gritando, estressados, trabalhando até atingir a exaustão. Deixa a gente te contar: não precisa ser assim. Primeiro aceite que finanças não é um tema impossível de entender. E, mais importante, tenha em mente o quanto pode ajudar no seu plano de independência financeira.

Com a crescente popularidade de aplicativos e empresas que auxiliam na hora de investir seu dinheiro, o assunto entrou de vez nas rodas de conversas. Faz até você (que não investe) sentir que não faz parte do grupo. Isso acaba por aqui. Vamos falar, em detalhes, do passo a passo para se livrar das dívidas (que assombram mais de 60% das famílias brasileiras), colocar seu orçamento em ordem (encaixando suas contas em categorias certas) e, finalmente, virar uma investidora. Não precisa ser na bolsa, tá? Tem outras ótimas opções menos agressivas.

A verdade é que, na primeira vez que seu dinheiro render, você vai se sentir poderosíssima, dona de si e muito rica. Não estamos falando que você vai largar seu trabalho e viver de renda – isso é quase impossível mesmo –, mas vai poder alcançar sonhos, como fazer uma festa de casamento, viajar e até se aposentar com mais conforto.

Para deixar você mais confiante, o Senta Lá, CLAUDIA, comandado nesse episódio pela editora Letícia Paiva, recebe Carol Sandler, fundadora do Finanças Femininas (plataforma de educação financeira), da assessoria financeira Ella’s e colunista de CLAUDIA. A especialista dá todas as dicas necessárias para colocar de vez sua vida financeira em ordem – e cumprir uma de suas metas de 2020.

Ouça no Youtube: