Carol Sandler lança TV digital sobre finanças femininas

Carol Sandler, colunista do site de CLAUDIA, lança nesta terça-feira (16) sua TV Digital. Será a primeira plataforma do tipo comandada por uma influencer digital no Brasil. Serão vídeos diários sobre finanças, carreira, empreendedorismo e os principais momentos de vida da mulher. “Para uma mulher ser independente, ela precisa poder bancar as suas escolhas. Neste novo projeto, vou trazer as ferramentas necessárias para as mulheres poderem tomar as melhores decisões com o seu dinheiro”, explica Carol, que já atingiu 20 milhões de mulheres nos últimos sete anos por meio do hub online de conteúdo Finanças Femininas.

Os vídeos exclusivos estarão disponíveis para o público assistir quando e como quiser, seja no celular, computador, tablet ou smart TV. Nesta plataforma, alguns programas serão oferecidos para abordar diversos temas, como truques práticos para economizar nas suas compras do cotidiano, como renegociar dívidas, como investir no mercado financeiro e como evoluir na carreira. Também haverá um talk shoe em que Carol e suas convidadas trazem lições importantes sobre vida, trabalho, dinheiro e os desafios de ser mulher no século 21. Assuntos relacionados à família, como casamento e maternidade, também serão apresentados. Em outro quadro, Carol irá até a casa de uma telespectadora para ajudá-la a resolver sua vida financeira.

Carol Sandler é jornalista e foi premiada como a melhor micro influenciadora de 2018. Autora do livro “Detox das Compras” e co-autora do livro “Finanças Femininas – Como organizar suas contas, aprender a investir e realizar seus sonhos”. Também em 2018 apresentou o quadro ‘’Carol, Cadê Meu Dindin?’’, no programa SuperPoderosas da Band.

