Caso de racismo na Zara expõe ataques frequentes contra a população negra

Após uma denúncia de racismo na loja de departamento Zara, em Fortaleza, um código secreto foi descoberto pela Polícia Civil do Ceará. A orientação do código era para que funcionários ficassem atentos às pessoas negras ou com roupas “simples” dentro do estabelecimento no Shopping Iguatemi.

A divulgação da perseguição aos clientes, infelizmente comum na rotina de pessoas negras, tornou-se ainda mais alarmante pelo modo sistematizado em que é executada.

A investigação foi realizada a partir do episódio sofrido pela delegada Ana Paula Barroso no dia 14 de setembro. A vítima, que é negra, foi impedida de entrar na loja pelo gerente Bruno Felipe Simões, que foi indiciado pelo crime de racismo.

Por meio do código “Zara Zerou”, os funcionários eram orientados a seguir os clientes dentro dos critérios segregadores da loja. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira, o ocorrido não é novidade no estabelecimento, inclusive em unidades fora do país.

“Testemunhas que trabalharam no local alegam que eram orientadas a identificar essas pessoas com estereótipos fora do padrão da loja. A partir dali, ela era tratada como uma pessoa nociva, que deveria ser acompanhada de perto. Isso geralmente ocorria com pessoas com roupas mais simplórias e ‘pessoas de cor'”, disse a autoridade para o UOL.

A delegada Arlete Silveira, diretora do Departamento de Defesa de Grupos Vulneráveis, informou que uma pessoa vista pela loja como “fora do perfil de seus consumidores” era “como se deixasse de ser uma consumidora e se tornasse suspeita”, considerou.

Para Ana Paula, o gerente da loja informou que a proibição para entrada na loja era por “questão de segurança” do shopping. Na ocasião, a delegada estava com a máscara abaixada enquanto tomava um sorvete. Pelas câmeras do shopping, é possível ver que o item de segurança só foi retirado nesse momento. No entanto, consumidores brancos que faziam a mesma coisa foram atendidos na loja sem problemas.

Sem informar sua profissão, a autoridade pediu informação aos profissionais do shopping para entender qual era o protocolo. Os mesmos informaram que não havia nenhuma orientação de barrar clientes sem a máscara enquanto se alimentavam.

Quando repetiram a mesma informação ao gerente, Bruno se desculpou com Ana, alegando que não era racista e “que tinha até amigos negros e homossexuais”, como disse Manuela Lima, delegada da Mulher de Fortaleza.

Ativistas do movimento negro que atuam em Fortaleza entraram com um pedido de indenização contra a rede de lojas por danos morais coletivos no valor de 40 mil reais.

Racismo x Injúria Racial

O sociólogo Tadeu Augusto Matheus, que também é coordenador executivo da Universidade Livre de Sociologia e Comunicação Afro-brasileira (UNAFRO) e da Nova Frente Negra Brasileira e membro do grupo de Estudos Latino Americano sobre Cultura e Comunicação da USP, defende que o caso mostra o perigo da ausência de políticas públicas.

“Assim como a delegada, mulheres e homens negros são vítimas desse racismo estrutural, porque não há nenhum tipo de projeto que possa desconstruir esse olhar totalmente opressor”, pontua para CLAUDIA.

O escritor também ressalta a importância da tipificação do crime como racismo e não injúria racial. Previsto na Lei n. 7.716/1989, o racismo é caracterizado por uma ofensa coletiva, nesse caso contra a população negra como um todo, e é inafiançável e imprescritível.

“Quando o crime é enquadrado como injúria, a pessoa paga uma multa de mil reais, é solta e continua praticando o racismo. Como diz a intelectual Cida Bento, o pacto narcísico dos brancos garante que eles saiam ilesos das investigações”, afirma Tadeu, que entende o mecanismo como uma “válvula de escape da lei”.

O sociólogo ainda defende que a Justiça seja comprometida com a apuração dos casos independente do status e grau de instrução da vítima. “A delegada Ana Paula Barroso tinha embasamento técnico para identificar a tipificação do crime, mas pessoas que não atuam nessa área podem ter mais dificuldade para garantir o seu direito. O papel das autoridades é garantir essa proteção e, consequentemente, aumentar o debate na sociedade”, conclui o mestrando em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo (USP).

Posicionamento da Zara

Por meio de uma nota enviada ao UOL, a Zara informou que “o decreto governamental em vigor estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos. Qualquer outra interpretação não somente se afasta da realidade como também não reflete a política da empresa (….) Zara é uma empresa que não tolera nenhum tipo de discriminação e para a qual a diversidade, a multiculturalidade e o respeito são valores inerentes e inseparáveis da cultura corporativa. A Zara rechaça qualquer forma de racismo, que deve ser combatido com a máxima seriedade em todos os aspectos.”