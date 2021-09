Samara Felippo relata episódio de racismo com a filha na escola

Nesta terça-feira (14), a atriz Samara Felippo usou o Instagram para contar uma situação de preconceito que sua filha, Lara, de 8 anos, passou na escola. A menina teria sido chamada de “negrinha chata” por um colega, e só teve coragem de contar para a mãe uma semana depois de ter vivido a situação.

Imediatamente, Samara perguntou à filha como se sentia com isso e orientou a sempre contar também para a professora quando isso ocorresse. “Ela veio me contar isso, sei lá, uma semana depois do ocorrido. E aí, me deu uma taquicardia momentânea e eu falei: ‘filha, está tudo bem? Como é que você recebeu isso? Você precisa falar para a professora na hora'”, relatou.

Veja também: Companhia das Letras recolhe livro infantil com crianças em navio negreiro

Para não deixar o acontecimento passar despercebido, Samara entrou em contato com a escola da filha. “Porque o menino branco lá que falou não pode repetir isso. Ele precisa aprender que isso é crime… Eu falei: ‘fala para ele que se ele não pagar, os pais dele vão pagar'”, declarou.

Para a atriz, o erro cometido pelo garoto vem de casa. “Como é que a gente vai começar a ter uma resposta positiva da sociedade se esse menino branco chega na escola, que se diz inclusiva, antirracista, mas em casa os pais são imbecis, e ele vai repetir os que os pais estão falando?”, perguntou.

Ela também ressaltou que muitas crianças negras deixam de estudar por conta do racismo que enfrentam no ambiente estudantil. “E crianças como a minha filha e tantas crianças pretas que deixam de ir para a escola e são feridas na primeira infância, atravessadas pelo racismo. Eu fiquei muito pu**”, contou.

Continua após a publicidade

A atriz contou que recebeu um e-mail da escola dizendo que conversou com Lara e chamou os pais do menino para uma reunião para reparar o ocorrido.