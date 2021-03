Potências e desafios das vozes negras na mídia

O YouTube Brasil realiza nesta quinta-feira (18) o evento Vozes Negras da Mídia, um fórum online ao vivo sobre diversidade racial na mídia brasileira. Aberto ao público e com transmissão no canal YouTube Criadores das 9h30 às 11h30, especialistas em mídia, comunicadores e a equipe do YouTube irão abordar o impacto das vozes negras na sociedade e na cultura por meio dos seus canais digitais.

“Nutrir e desenvolver um ecossistema de criadores mais diverso e representativo é um compromisso diário do nosso time. Sabemos que existe uma ampla comunidade de profissionais de mídia e uma robusta liderança de pensamento negro no Brasil interessadas em trabalhar de forma mais proativa para promover a representação racial em diferentes setores e o YouTube pode ser uma excelente ponte para que isso aconteça. Acredito que esse tipo de conexão pode levar a uma mudança real no ambiente das empresas de mídia”, explica Ligia Lima, gerente de parcerias do YouTube Brasil e coordenadora do projeto.

Entre os participantes estão Talíria Petrone, deputada federal pelo Rio de Janeiro; Guta Nascimento, diretora da revista CLAUDIA; Thiago Amparo, professor da FGV Direito SP e da FGV RI; e Pedro Borges, co-fundador e editor-chefe do portal Alma Preta. Confira a programação completa abaixo:

9h30 às 9h35: Introdução

Apresentadora: Ligia Lima – Gerente de parcerias do YouTube Brasil

9h35 às 10h15 – Mídia, raça e políticas públicas

Apresentadora: Alana Rizzo – Gerente de políticas públicas do YouTube Brasil

Convidados:

Talíria Petrone – Deputada federal pelo Rio de Janeiro, professora, feminista e ativista, é mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social pela UFF

Thiago Amparo – Advogado e professor da FGV Direito SP e da FGV RI, ministra cursos sobre direitos humanos, direito internacional, políticas públicas, diversidade e discriminação

10h15 às 10h55 – Agentes de transformação: como criar uma mídia proporcionalmente representativa?

Apresentadora: Lúcia Zaragoza – Gerente de parcerias do YouTube Brasil

Convidados:

Guta Nascimento – Diretora da revista CLAUDIA

Eduarda Vieira – Gerente do hub Nós da Play 9

Patrícia Ramos – Empreendedora, criadora de conteúdo no YouTube e influenciadora digital

10h55 às 11h30 – Vozes negras da mídia: potências e desafios

Apresentadora: Ligia Lima – Gerente de parcerias do YouTube Brasil

Convidados:

AD Junior – Fundador da plataforma Afro-educação e criador de conteúdo

Luciane Neves – Diretora executiva do Instituto Mídia Étnica

Pedro Borges – Jornalista e fundador do portal Alma Preta

O fórum Vozes Negras da Mídia faz parte de uma série de iniciativas da plataforma para fomentar produtores de conteúdo negros no YouTube, entre elas, a criação de um fundo de financiamento a esses criadores.

Em janeiro, a plataforma de vídeos anunciou globalmente a primeira turma de selecionados, incluindo 35 brasileiros de destaque em diversas áreas, como Péricles, Nath Finanças e 10ocupados, que receberão recursos para investir em produção de conteúdo. Saiba mais sobre os criadores brasileiros selecionados para a turma do #YouTubeBlack Voices de 2021 aqui.