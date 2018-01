O jornalista William Waack, ex-âncora do Jornal da Globo, deu a primeira entrevista após sua demissão na emissora. Ele foi afastado do canal em dezembro depois do vazamento de um vídeo em que ele aparece tecendo um comentário racista.

A VEJA, ele voltou a afirmar que não é racista, conforme disse em coluna escrita para a Folha no último domingo (24). “Entre amigos, quem não fala merda?“, defendeu-se. “Fui um idiota”.

Waack também assumiu que não dimensionou a proporção que as consequências poderiam ter. “Eu acho que preciso reconhecer que me faltou sensibilidade que uma bobagem poderia ter um alcance muito grande”, finalizou.

ASSISTA AQUI NA ÍNTEGRA.