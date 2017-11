Um vídeo polêmico do jornalista William Waack, 65 anos, está circulando nas redes sociais. Nas imagens, o âncora do Jornal da Globo aparece se preparando para entrar no ar em frente à Casa Branca, em Washington, nos EUA, quando um carro começa a buzinar.

O jornalista, então, demonstra a sua insatisfação com o comportamento do motorista. Ele vira para o comentarista que o acompanha e diz dando risada: “Tá buzinando por que, seu merda do cacete? Deve ser um… Não vou nem falar, porque sei quem é… É preto. É coisa de preto.”

O outro lado de William Waack: o racista. pic.twitter.com/bKwP8bPsl4 — Jorge Tadeu (@jorgetadeu7) November 8, 2017

Usuários do Twitter demonstraram sua insatisfação com o comentário racista de Waack e o nome dele ficou entre os mais comentados da rede social na tarde desta quarta-feira (08).