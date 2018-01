William Waack fala pela primeira vez após comentário racista

O jornalista William Waack se pronunciou hoje pela primeira vez após ser acusado de racismo e de ser demitido na Rede Globo. Em uma uma coluna no jornal Folha de S.Paulo, ele disse que se tivesse tido a chance de se explicar sobre o vídeo, teria dito que era “uma piada idiota, sem a menor intenção racista, dita em tom de brincadeira, num momento particular”.

No texto, Waack concorda que existe racismo no Brasil e que há discriminações por conta da cor da pele. Mas afirma que durante toda sua vida combateu qualquer tipo de intolerância e que sua carreira é prova disso. Ele usa palavras da jornalista Glória Maria, segundo ele “bastante perseguida por intolerantes em redes sociais” após ter apoiado Waack: “Convivi com o William a vida inteira e ele não é racista. Aquilo foi piada de português”.

Para Waack, a mídia tradicional não entendeu o novo fenômeno de comunicação, em que grupos se expressam de acordo com seus interesses e de acordo com um politicamente correto criado. “Perversamente, acabam contribuindo para a consolidação da percepção de que atores importantes da ‘mídia tradicional’ se tornaram perpetuadores da miséria e da ignorância no país, pois, assim, obteriam vantagens empresariais.

Ele aproveita para agradecer “o apoio que recebeu de muitas pessoas que, mesmo bravas com apiada que ele fez, entenderam que disso apenas se tratava e não de uma manifestação racista”.