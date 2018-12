Vítimas de Roger Abdelmassih dão apoio às mulheres que acusam João de Deus

A ONG Vítimas Unidas, criada por pacientes abusadas pelo médico Roger Abdelmassih, declarou apoio para as mais de 50 mulheres que acusam o médium João de Deus.

As informações foram divulgadas pela coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo e também pelas redes sociais da instituição.

Leia também: Filha acusa João de Deus de estupro, diz site

De acordo com Maria do Carmo Santos, presidente da organização, a ONG está dando suporte jurídico e psiquiátrico para essas mulheres. “Não tenho a menor dúvida de que esse será o maior caso de abuso feminino do país”, afirmou a presidente em entrevista à Folha. Segundo ela, vítimas e apoiadores se organizam para garantir que João de Deus seja punido.

De acordo com a publicação na Folha, ela afirma que as primeiras mulheres procuraram a entidade há cerca de três meses, mas o número aumentou depois que o caso foi noticiado. “Existem denúncias formais contra ele desde a década de 1990”, diz.

“São pessoas do mundo inteiro, que não se conhecem e contam a mesma história. É bem parecido com o que aconteceu no caso do Roger Abdelmassih”, completou.

Também em sua página no Facebook, o grupo afirma estar recebendo diversas denúncias. Foi disponibilizado inclusive um e-mail (vitimas-unidas@hotmail.com) para quem quiser buscar apoio psicológico e jurídico.

Em paralelo, ativistas lançaram a hashtag #OprahWeNeedYou (‘Oprah, precisamos de você’) para cobrar um posicionamento da apresentadora Oprah Winfrey, que retratou o médium em programas da TV americana .

O caso Roger Abdelmassih

O médico, especialista em reprodução humana, foi condenado a pena de 181 anos de prisão por ataques sexuais – estupros, atentados violentos ao pudor e atos libidinosos -, após ter sido acusado por 37 clientes, em atos entre 1995 e 2008.

Leia mais: Pai forçou filho de 11 anos a fazer sexo com madrasta para ‘não virar gay’