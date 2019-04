Vídeo mostra homem espancando mulher dentro de bar

Um homem foi flagrado agredindo sua namorada em um bar, na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, na terça-feira (23). Fernando Moreira do Espírito Santo deu tapas e chutes na namorada, Fabiana, após uma discussão.

Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, é possível ver o casal sentado em uma mesa. Depois de pagar a conta do bar, os dois se levantam e Fabiana parece pegar algo na mão do namorado. Depois disso, ela dá um tapa no braço de Fernando, que revida com vários socos na cabeça da companheira e a derruba no chão com um chute.

O bar estava cheio de outros clientes, que afastaram o homem da namorada, mas ele continuou agressivo. Enquanto isso, Fabiana tenta se levantar e consegue se sentar com a ajuda de outro homem que estava no bar.

A polícia foi acionada e Fernando foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal grave.

Leia mais: O susto da mulher que achou corpo de outra mulher em mala

+ Empresário espanca mulher e questiona prisão: “só por isso?”

Siga CLAUDIA no Youtube