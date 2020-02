“Pior dia da minha vida”, desabafa esposa de Ricardo Boechat

Veruska Seibel, viúva de Ricardo Boechat, lamentou a morte do marido com um post no Instagram. Breve, ela escreveu “Pior dia da minha vida” em uma foto do casal.

Em entrevista à Globo, Veruska disse que o marido iria almoçar em casa após voltar do evento que participou em Campinas. Os dois eram casados desde 2005 e tinham duas filhas juntos.

O jornalista morreu em um acidente de helicóptero que vitimou também o piloto e o copiloto da aeronave. Boechat era um dos mais conhecidos jornalistas do Brasil e passou pelas principais redações do país. Políticos, como o presidente Jair Bolsonaro, e outras personalidades lamentaram a perda. Boechat deixa a mulher, Veruska, e seis filhos.