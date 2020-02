Bolsonaro e outras personalidades lamentam morte de Ricardo Boechat

Ricardo Boechat, 66 anos, morreu nesta segunda-feira (11) após o helicóptero em que estava cair no Rodoanel, em São Paulo. Jornalista, Boechat teve uma carreira de destaque: era âncora da rádio BandNewsFM e do Jornal da Band e ganhou três prêmios Esso, um dos principais do jornalismo brasileiro. Além dele, o piloto e o copiloto da aeronave também faleceram.

Pelas redes sociais, políticos, jornalistas e outras personalidades lamentaram a perda do profissional de 66 anos. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a morte. “É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos!”, disse.

É com pesar que recebo a triste notícia do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que estava no helicóptero que caiu hoje em SP. Minha solidariedade à família do profissional e colega que sempre tive muito respeito, bem como do piloto. Que Deus console a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 11, 2019

Boechat era uma referência do jornalismo: como colunista, como âncora. Com tudo o que era, conseguia ser generoso com quem tinha menos experiência. No encontro que tivemos, me brindou com essa generosidade que nem sei se merecia. — Vera Magalhães (@veramagalhaes) February 11, 2019

É com profunda tristeza e consternação que nós, da Rádio BandNews FM, comunicamos a morte do nosso amigo e âncora de todas as manhãs, Ricardo Boechat. pic.twitter.com/McYnqVxujh — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) February 11, 2019

Conheci Boechat quando ele trabalhou no Bom Dia Brasil, no fim da década de 90. Eu participava de São Paulo e ele interagia com o Renato Machado, no RJ. Cheguei a apresentar o jornal com ele no estúdio. Sempre admirei seu trabalho. Sentiremos sua falta. R.I.P. — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) February 11, 2019

Meu querido amigo Ricardo Boechat. Não posso acreditar. Eu lhe devo tantos favores, tantas palavras generosas em momentos difíceis. Você foi pessoa linda, jornalista maravilhoso. Ai Boechat, tão cedo, tão cedo amigo. — Míriam Leitao.com (@MiriamLeitaoCom) February 11, 2019

Lamento profundamente as mortes do jornalista Ricardo Boechat, bem como as do piloto e do copiloto do helicóptero que caiu hoje na Grande São Paulo. https://t.co/ub6XQKNzyS — Eduardo Suplicy (@esuplicy) February 11, 2019

Boechat um modelo de jornalismo corajoso. Tive a honra de substitui-lo no Bom Dia Brasil, como comentarista, há duas décadas. Descanse em paz, amigo, com as glórias de ter bem cumprido sua missão. — Alexandre Garcia (@alexandregarcia) February 11, 2019

Ano triste pro Brasil. Política e seus escândalos e burrices. Morte do Caio Junqueira. Brumadinho. Flamengo. E agora a queda do helicóptero com o Boechat. O país não merece isso. Desolado. Boechat era um dos maiores jornalistas do país. Na foto, ele comigo e parte da Band em 2010 pic.twitter.com/jM9WDNb7OK — Rafael Cortez (@cortezrafa) February 11, 2019

Deixo aqui o abraço pra todos os colegas da Band e pra família do Boechat! A TV e o Brasil perdem muito hoje! 🙏😔 — Fabio Porchat (@FabioPorchat) February 11, 2019

Com o falecimento de Ricardo Boechat o Brasil perde um dos maiores jornalistas da sua história. Sua atuação diária demonstrava sensibilidade em defesa do interesse público e do jornalismo de qualidade. Toda a solidariedade a seus familiares, amigos e colegas da Rede Bandeirantes. — João Doria (@jdoriajr) February 11, 2019

Lamentamos e nos solidarizamos com os familiares e amigos do jornalista Ricardo Boechat e do piloto que estavam no acidente de helicóptero há pouco em São Paulo. Foi um importante jornalista brasileiro, ficará em nossas memórias.https://t.co/xUrPCuV7Ej — David Miranda (@davidmirandario) February 11, 2019