Vencedora do Nobel da Paz é condenada à prisão no Irã

A ativista iraniana Narges Mohammadi, de 52 anos, vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2023, foi condenada a um ano de prisão por “propaganda contra o regime”.

Conhecida por liderar grandes movimentos feministas contra a opressão e a violência das mulheres no Irã, ela está detida desde novembro de 2021 por conta de sua militância.

O anúncio da nova condenação foi feito pelo advogado da ativista, Mostafa Nili, em postagem no X (antigo Twitter). “De acordo com o veredicto emitido pela 29ª Seção do Tribunal Revolucionário de Teerã, a Sra. Narges Mohammadi foi condenada a um ano de prisão por fazer propaganda contra o regime. Entre os exemplos e razões para emitir a sentença estão as suas declarações sobre a Sra. Dina Qalibaf, a sua carta sobre o boicote às eleições parlamentares e a carta aos parlamentos da Suécia e da Noruega”, explicou.

براساس رای صادره از شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران خانم #نرگس_محمدی بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند.

از جمله مصادیق و دلایل صدور این حکم صحبت‌های ایشان در مورد خانم #دینا_قالیباف،نامه ایشان در مورد تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمان‌های سوئد و نروژ است. — مصطفی نیلی (@MostafaNili58) June 18, 2024

Em um áudio, Narges havia citado o caso da jornalista e estudante iraniana Dina Ghalibaf – detida em meados de abril após ter acusado nas redes sociais a Polícia da Moralidade de agressão sexual, durante uma detenção no metrô. A Justiça negou que tenha acontecido estupro, processando-a por “declaração enganosa”.

A ativista cumpre pena sem direito de visita após ter sido acusada de ações contra a segurança nacional e propaganda contra o Estado em 2011.

De acordo com o “Iran Journal”, Narges foi levada aos tribunais seis vezes nos últimos três anos, o que aumentou sua pena para mais de 13 anos. Além da prisão aplicada, a vencedora do Nobel também foi condenada a 154 chicotadas, banimento e quatro meses de limpeza de ruas.

Em 2022, ela foi incluída e homenageada na lista 100 Women da BBC, que reúne as 100 principais figuras femininas influentes do mundo.

