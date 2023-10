Narges Mohammadi é a vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2023

Nesta sexta-feira (06), a ativista iraniana Narges Mohammadi, 51 anos, foi anunciada como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2023. Mohammadi ficou conhecida por liderar grandes movimentos feministas contra a opressão e a violência das mulheres no Irã. Ela também é vice-líder do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, onde atuou na frente ativista que luta pela garantia dos direitos à liberdade. Confira o anúncio feito esta manhã:

Nobel Peace Prize awarded to #NargesMohammadi, who’s still lodged in #Iran Jail for demanding Women’s Rights. Goosebumps… Probably the most deserving among all the Nobel Awardees till date. Salute 🫡.pic.twitter.com/KBBxlyM185 — Dr Ranjan (@AAPforNewIndia) October 6, 2023

Prisão

Devido a sua militância em um país que possui um regime político sustentado por assembleias de natureza laica e teocracias islâmicas, Narges cumpre uma pena de 10 anos e 9 meses de prisão, sem direito de visita, após ser acusada de ações contra a segurança nacional e propaganda contra o Estado em 2011.

Durante a cerimônia de anúncio do prêmio, o comitê do Nobel caracterizou a luta de Narges como “corajosa e de enorme custo pessoal”, além de relembrar a cruel sentença de 154 chicoteadas e a nova condenação imposta pelo governo de seu país natal. “No total, o regime iraniano a prendeu 13 vezes, condenou cinco vezes e sentenciou a um total de 31 anos de prisão”, declarou Berit Reiss-Andersen, chefe do Comitê do Prêmio Nobel.

Narges Mohammadi nasceu em Zanjan, no noroeste do Irã. Ela tem dois filhos, os gêmeos Kiana e Ali, de 17 anos, que moram em Paris com o pai e marido de Narges, o jornalista Taghi Rahmani.

No ano passado, a ativista foi incluída e homenageada na lista 100 Women da BBC, que reúne as 100 principais figuras femininas influentes do mundo.