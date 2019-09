Veja quando e como receberá o saque do FGTS

A partir desta sexta-feira (13), os saques de até 500 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) serão liberados aos correntistas da Caixa Econômica Federal com conta-poupança abertas até 24 de julho e nascidos entre janeiro e abril. Esses clientes, que solicitaram o recurso até o dia 8/9, terão o valor debitado diretamente na conta.

Os correntistas que nasceram entre maio e agosto têm até o dia 22/9 para pedir o adiantamento do pagamento, que será liberado no dia 27/9. Já os que nasceram nos últimos quatro meses do ano precisam solicitar o recurso até o dia 4/10 para receber o dinheiro no dia 9 de outubro.

Para os clientes que solicitarem depois do prazo, a Caixa tem até 20 dias úteis para depositar o dinheiro.

Se você não é correntista da Caixa, o saque será disponibilizado de acordo com a data de aniversário. O calendário começa em 18 de outubro para os nascidos em janeiro e termina em 6 de março de 2020 para os aniversariantes de dezembro.

Confira cronograma da Caixa Econômica Federal.

Os saques terão o valor máximo de 500 reais de contas ativas — de contratos de trabalho que estão vigentes — e inativas. Se a pessoa possuir um valor inferior na conta, o saque poderá ser integralmente. O limite é por conta. Ou seja, no caso de duas contas, por exemplo, será possível sacar até 1.000 reais, sendo 500 reais de cada uma.

Vale lembrar que ao retirar o dinheiro, o correntista não perde o direito de retirada integral do valor do FGTS em caso de demissão sem justa causa, além da multa de 40% sobre o valor total.

Como saber quanto posso sacar?

Quer saber qual é o valor disponível para saque? Então, entre no site do FGTS ou no aplicativo, disponível Android e iOS, e cadastre uma senha. Para facilitar, tenha em mãos o número do NIS/PIS. Esse dado pode ser encontrado no Cartão do Cidadão, na Carteira de Trabalho, no extrato impresso do FGTS ou no site Meu INSS. Após informar o número do NIS/PIS, basta clicar em “cadastrar senha”, preencher os dados e fazer o login para acessar a conta.

Horários de funcionamento das agências

Nos dias 13, 16 e 17 de setembro, as agências vão funcionar em horário especial. Confira:

