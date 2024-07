Vai ter greve de ônibus em São Paulo nesta quarta-feira (3)?

São Paulo vive a expectativa de uma greve de ônibus nesta quarta-feira (03). A ideia foi levantada na última sexta-feira (28), e a decisão está sendo tomada ao longo desta terça-feira (02), em diversas reuniões ao longo do dia.

O que os motoristas reivindicam?

Os motoristas reivindicam um reajuste de 3,69% e 5% de aumento real, somando-se a isso a reposição de perdas salariais por conta da pandemia da Covid-19. Outro pedido é que a jornada seja de 6h30, e mais 30 minutos de almoço remunerados.

Na reunião realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pela manhã, as empresas que realizam o transporte ofereceram reajuste de 3,60% – superior às propostas anteriores de 3,23% e 2,77%, desde que a greve não aconteça. Sobre os demais pedidos, não houve decisão até a última atualização desta reportagem.

Vai ter greve de ônibus em São Paulo?

A Prefeitura de São Paulo afirma em nota que pleiteou com a SPTrans uma liminar cautelar na Justiça do Trabalho Tutelar, para que os ônibus circulem com 100% da frota no horário de pico e 80% nos demais horários.

A multa para o Sindicato da categoria em caso de descumprimento é de R$ 100 mil por dia.

Uma assembleia no final da tarde desta terça-feira vai definir se a greve será anunciada definitivamente, ou adiada.

