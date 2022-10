Usuários do Instagram relatam contas suspensas ao redor do mundo

Atualizado em 31 out 2022, 15h33 - Publicado em 31 out 2022, 15h26

Desde a manhã desta segunda-feira (31), usuários ao redor do mundo afirmam que suas contas do Instagram foram suspensas pela plataforma. Os relatos apontam que, ao abrir o aplicativo, uma mensagem de que o perfil foi bloqueado está sendo exibida.

Muitas pessoas usaram o Twitter para relatar a dificuldade de acessar a rede social. E, aqueles que não perderam a conta, perderam um grande número de seguidores de uma só vez. Virginia Fonseca, influenciadora digital, falou em seus stories do Instagram que perdeu 200 mil seguidores. Juliette também afirmou ter perdido 400 mil seguidores, e Gkay, que notou uma queda de 300 mil.

Pelo menos 7 países registraram problemas: Brasil, Japão, Itália, França, Tailândia, Turquia e Chile. O site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, aponta que a instabilidade no Instagram começou por volta das 10h00 da manhã. Por volta das 10h56, mais de 1,5mil notificações de problema foram registradas.

“Minhas duas contas, pessoal e de trabalho, foram desativadas agora, 31/10/2022. Não está sendo possível recuperar, fica apenas carregando uma página preta”, relatou um usuário no Downdetector.

No Google Trends é possível observar um aumento repentino nas buscas por “conta do Instagram suspensa” e “instabilidade no Instagram hoje”.

Em nota ao g1, a Meta afirmou: “Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente”.