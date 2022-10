Pernilongos tendem a picar um tipo específico de pele; descubra qual

29 out 2022, 13h54

Quem aí nunca passou noites em claro por conta de pernilongos? Apesar de serem pequenos, esses insetos podem se tornar um grande pesadelo. E temos más notícias: de acordo com uma pesquisa da Universidade de Rockefeller (Estados Unidos), há um tipo de pele que atrai mais os mosquitos. Sim, é por isso que algumas pessoas parecem ser “imãs” de pernilongo.

Por meio de testes, os cientistas descobriram que quanto maior a quantidade de ácidos carboxílicos produzidos pela pele, maior o interesse dos pernilongos pelo indivíduo. Por meio de uma nota, Leslie Vosshall, uma das autoras da pesquisa, explicou que existe uma associação extremamente forte entre ter grandes níveis desses ácidos graxos na pele e ser um “alvo atraente” para os pernilongos.

Ainda de acordo com o trabalho, as bactérias que habitam a nossa pele se alimentam destas substâncias. Por isso, as quantidades em que são produzidas acabam provocando alterações na composição da microbiota. Todos esses processos são os responsáveis por alterar o nosso odor.

Os pesquisadores afirmam que isso é bastante perceptível aos mosquitos, que tem um olfato cirúrgico que os ajuda a rastrear as melhores vítimas. Ou seja: se você costuma transpirar bastante (ou até ter o famoso ‘cecê’), é melhor começar a abusar dos repelentes.