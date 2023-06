USP entra pela 1ª vez no ranking de 100 melhores universidades do mundo

Nesta terça-feira, 27, a Universidade de São Paulo (USP) entrou para o ranking de 100 melhores instituições do mundo, segundo pesquisa divulgada pelo sistema de avaliação educacional QS World University Ranking.

Ocupando a 85ª posição no ranking, a universidade torna-se a primeira instituição brasileira a entrar para o top 100 da pesquisa, tornando-se também líder entre as universidades da América Latina.

O salto de 30 posições desde a última pesquisa divulgada em relação à 2023, deve-se ao fato do aumento na porcentagem da empregabilidade de ex-alunos e pela melhora em relação a reputação da instituição em âmbito internacional.

“Nossos pontos fortes foram a reputação acadêmica, a excelência das nossas pesquisas, o alto conceito que temos entre os empregadores e o impacto social do trabalho das pessoas que formamos. Trabalhamos com afinco, ao longo de décadas, para chegar a esse patamar. É claro que a missão de uma universidade não é disputar rankings. Essas classificações são apenas um efeito, não uma finalidade.” afirma o reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior.

Alguns novos critérios para a avaliação dessas instituições foram divulgados pela pesquisa para eleger as melhores universidades, como por exemplo as práticas de sustentabilidade, o seu posicionamento no mercado de trabalho e relações internacionais, principalmente nas áreas de pesquisa.

Confira o topo do ranking:

1-MIT (EUA)

2-Universidade de Cambridge (Reino Unido)

3-Universidade de Oxford (Reino Unido)

4-Universidade Harvard (EUA)

5-Universidade Stanford (EUA)

6-Imperial College London (Reino Unido)

7-ETH Zurich (Suíça)

8-Universidade Nacional de Singapura (Singapura)

9-University College London (UCL – Reino Unido)

10-Universidade da Califórnia (EUA)

Outras universidades brasileiras aparecem nos resultados, entre elas a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ocupando a 220ª posição, seguida da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na posição 371ª e logo após, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) ocupa a 419ª posição.

Após a 500ª posição, a classificação passa a ser formada por grupos, confira as demais posições de instituições brasileiras no ranking:

595º: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

de 691° a 700º: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

de 691° a 700º: Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS)

de 731º a 740º: Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

de 801º a 850º: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

de 801º a 850º: Universidade de Brasília (UnB)