Exposição reúne acervo histórico de estilistas e artistas brasileiros

Está em cartaz no Museu de Arte Brasileira, o MAB, uma exposição para quem quer ver de perto obras de estilistas e artistas visuais brasileiros. A mostra A Poética do Fazer: Moda e Arte no MAB é gratuita, em São Paulo.

Com curadoria de Denise Pollini e Laura Rodríguez, e cenografia de Tito Ficarelli, o museu exibe 120 peças do acervo. A intenção é propor uma reflexão poética sobre a relação entre a moda e a arte, que caminham lado a lado. A exposição foi dividida em seis núcleos: Entremear, Justapor, Arquiteturar, Vazar, Estampar e Performar, todos estão ligados a trabalhos manuais têxteis.

Na exposição há criações de Lino Villaventura, Gloria Coelho, o icônicos trabalhos, incluindo o Cloud Dress, de Jum Nakao. Além de outras peças de Reinaldo Lourenço, André Lima, Liana Bloisi e Lorenzo Merlino. Há também pinturas de Paulo Almeida, Claudio Tozzi e obras inéditas da artista Teresa Viana.

“Queremos colocar em diálogo a arte e a moda, tensionando os limites de ambas. Para compor esse conjunto, traremos ainda peças de Wearable Art, movimento da década de 1980 que tratava as peças de vestuário como arte para provocar a reflexão sobre suas fronteiras”, explica a curadora Denise Pollini.

A Poética do Fazer: Moda e Arte no MAB fica em cartaz no Museu de Arte Brasileira até 3 de dezembro. O MAB funciona todos os dias, das 10h às 18h, exceto às terças-feiras​, e está localizado no bairro de Higienópolis​, em São Paulo. ​