Ultrassom mostra “briga” de gêmeas na barriga da mãe

Alcançando mais de 2,5 milhões de visualizações, um ultrassom se tornou viral na China. Tudo porque nas imagens do exame as duas irmãs ainda não nascidas aparentam estar “brigando”.

Entretido pela cena, Tao, o pai das meninas, decidiu registrá-la em vídeo e compartilhá-la nas redes sociais. Apesar de feitas no ano passado, as filmagens só começaram a fazer sucesso agora.

E se briga entre irmãos não é algo muito incomum, o que surpreendeu os internautas foi o fato de tudo estar acontecendo ainda no útero. “Eu acho que elas deviam estar falando: ‘Eu vou nascer primeiro!’. ‘Não! Eu que vou!’”, escreveu um deles.

Após a repercussão das imagens, Tao fez questão de ressaltar que outros exames de ultrassom haviam mostrado as irmãs em um clima mais afetuoso. “Nós achamos tão lindo ver as duas abraçadas! Eu acho que elas vão se dar muito bem! Mas também foi engraçado vê-las brigando”, revelou ele ao jornal The Paper.

Nascidas no dia 8 de abril, as meninas são gêmeas idênticas e vieram ao mundo com 32 semanas de gestação. A família garante que, apesar da prematuridade, ambas passam muito bem.

Assista ao vídeo:

