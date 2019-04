O nascimento dos filhos é um momento bem emocionante para os pais. E parece que um pai de Balneário Camboriú sentiu na pele a emoção de ver o filho chegar ao mundo. Pelo menos é o que mostram as fotos que viralizaram na internet do homem desmaiando na sala do parto.

Em entrevista ao portal NSC, Duileu Edenilson Couto deu mais detalhes sobre ter passado mal ao ver a esposa Mariana Reifer da Silva dando à luz ao filho na última quinta-feira (11).

Segundo Duileu, uma cesariana estava programada para Mariana, mas como ela começou a sentir contrações, um parto normal foi feito para trazer Bernardo, o filho do casal, ao mundo.

A mãe foi para o hospital antes que Duileu, que chegou posteriormente para encontrar a esposa.

Durante praticamente todo o procedimento, Duileu conseguiu acompanhar a parceira sem problemas.

Porém, Duileu começou a passar mal quando Bernardo começou a ser retirado do útero. O menino não chorava porque o líquido amniótico havia invadido os pulmões.

Os médicos precisaram, então, usar uma sonda para retirar o líquido para o bebês respirar, o que fez Bernardo chorar e o pai passar mal.

“Quando passaram os caninhos para tirar o líquido amniótico do pulmão, eu falei para a minha mulher que estava passando mal e ia desmaiar”, disse Duileu.



De fato, Duileu desmaiou e a cena rendeu boas risadas de todos presentes – especialmente da esposa, que pediu para que o ocorrido fosse fotografado.

“Acordei no chão, como todos eles rindo. Minha esposa achou um barato e pediu para tirar foto da situação. O menino já estava bem e chorando”, disse Duileu, que acabou sendo socorrido pela equipe de médicos que fez o parto de Mariana.

