Uber com piscina refresca banhistas no Rio

Um meio de transporte diferente está sendo usado para amenizar as altas temperaturas cariocas: o Acqua Uber.

Na traseira de uma picape, o carro foi equipado com uma piscina improvisada com dois metros de comprimento por 1,70 metro de largura, com capacidade máxima de até três pessoas por viagem. A participação é feita por ordem de chegada.

O transporte é gratuito e irá circular nos pontos mais frequentados do Rio, aos sábados e domingos, até o dia 4 de fevereiro.

O app de mobilidade divulga em seu site as próximas paradas que o Acqua Uber irá fazer. Nos dias 20 e 21 de janeiro, os bairros escolhidos serão Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca.

Além disso, o Uber disponibilizou duchas para os banhistas tirarem a areia do corpo antes de entrar na atração.

Não é possível a permanência dos viajantes dentro da piscina enquanto o carro estiver em movimento por motivos de segurança.

