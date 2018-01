Em clima de muita despedida, o casal formado pela atriz Letícia Spiller, 44, e o músico uruguaio Pablo Vares, 43, foram flagrados trocando beijos e abraços no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (17), antes do embarque de Letícia.

Os dois estão juntos desde o fim de 2016 e têm planos de oficializar a união.

