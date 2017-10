Bom, já disse que ontem foi uma noite muito especial pra mim. Ela foi mais especial ainda porque estavam presentes ali mulheres que eu admiro demais, que me fortalecem e me inspiram diariamente. Foi uma noite de surpresas, alegrias, orgulho e muito amor. Muito obrigada: Arlete Salles, meu amor, que saiu do Rio pra me entregar o prêmio, obrigada Adriana Esteves, minha amiga tão querida que gravou o vídeo mais lindo do mundo! E também a @massafera que foi cúmplice desta supresa e que eu sei que estava lá com o coração. Obrigada a Conceição Evaristo e @elzasoaresoficial por serem as fortalezas que nos acolhem, protegem e impulsionam. E obrigada a @paulamageste – que há tantos anos me acompanha e me apoia – por fazer que seu trabalho seja uma grande ferramenta de mudança. Amo vocês! Fotos: @marianapekin e @agenciabrazilnews

