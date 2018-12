Turistas são encontradas decapitadas em montanha

Duas turistas escandinavas foram encontradas decapitadas nesta semana na região montanhosa de Atlas, no Marrocos. As duas estavam fazendo uma trilha na região e teriam sido atacadas em seu acampamento, que estava em uma área isolada próxima à montanha Toubkal.

A dinamarquesa Louisa Jespersen, de 24 anos, e a norueguesa Maren Ueland, de 28, deixaram a Noruega no dia 9 de dezembro para passar as férias ‘mochilando’ pelo Marrocos.

Em uma entrevista a um veículo dinamarquês, a mãe de Louisa disse que a família pediu a ela para evitar o Marrocos “por causa da situação caótica”. Segundo a mãe de Maren, as duas meninas estudavam juntas na Universidade do Sudeste da Noruega.

As vítimas foram encontradas em sua tenda, a cerca de dez quilômetros da aldeia Imlil. Segundo as autoridades do Ministério do Interior do Marrocos, que investigam o caso e procederam ao fechamento de toda a área, ambas tinham “sinais de violência em seus pescoços”.

A especulação do motivo do crime excluiu a probabilidade de roubo, já que nenhum dos pertences das vítimas estava faltando. No entanto, acredita-se que uma agressão sexual pode ter motivado os assassinatos.

Segundo o site Morocco World News, um homem foi preso por ligação com o crime, mas seu nome não foi divulgado.

Os suspeitos estavam acampados na mesma área em que ocorreu o assassinato, segundo testemunhas. Elas também afirmaram que viram o grupo à noite enquanto se dirigiam para a área do acampamento. A polícia identificou os suspeitos através de câmeras de vigilância colocadas em lojas locais da aldeia. Um deles deixou a carteira de identidade onde ele e os amigos estavam hospedados.

Marrocos é estatisticamente um dos países africanos mais seguros, por isso não é de se espantar que todos os habitantes estejam visivelmente chocados com o assassinato das duas estrangeiras.

