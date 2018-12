Filha de João de Deus diz a VEJA que foi abusada desde os 10 anos

Dalva Teixeira, de 49 anos, filha do médium João de Deus, relata em entrevista exclusiva a VEJA que começou a ser abusada pelo pai aos dez anos de idade. “Meu pai é um monstro”, disse ela à revista. Segundo ela, os abusos aconteciam em casa, no carro e durante viagens.

Ela também conta com exclusividade à revista VEJA que engravidou aos 14 anos de um funcionário de João Deus, que ficou enfurecido e a espancou. Ela ainda tem cicatrizes dessa agressão.

O Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva de João Deus, que mantém um centro de tratamentos espirituais em Abadiânia, no interior de Goiás, depois que uma série de mulheres começou a denunciar o médium por abuso sexual. Os casos foram conhecidos a partir de uma entrevista no programa “Entrevista com Bial”.

As denúncias sobre o caso João de Deus podem ser feitas pelo telefone do Ministério Público de Goiás – (62) 3243-8000 – ou pelo e-mail denuncias@mpgo.mp.br. No Ministério Público de São Paulo, os relatos devem ser enviados para somosmuitas@mpsp.mp.br.

