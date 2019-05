Turistas encontram mala com inicias de Caroline Bittencourt em ilha

Turistas encontraram na quarta-feira (1) uma mala com as iniciais da modelo Caroline Bittencourt, que faleceu no domingo (28) após cair no mar durante uma tempestade em Ilha Bela, litoral de São Paulo. O item foi achado em uma pedra na ilha do Tamanduá, em Caraguatatuba.

Emerson Fialho, Leandro Zoppi e Ana Paula Zoppi saíram em uma moto aquática da praia da Mococa, em Caraguatatuba, para a ilha do Tamanduá. Eles contam que, assim que chegaram, viram a mala e algumas roupas em cima de uma pedra.

Em 2017, Caroline havia publicado no Instagram uma foto de uma mala com as mesmas características da que foi encontrada. Na publicação, a modelo reiterou que era um item personalizado.

“Foi por volta das 11h, achamos estranho aquele monte de roupa esticada em cima de uma pedra, mas não nos aproximamos muito. Ficamos um pouco na ilha e resolvemos voltar lá. Vimos que as roupas eram femininas, de boa qualidade e tinha as iniciais C.B. na mala”, disse Ana Paula ao G1.

Ela contou que eles fotografaram as roupas e voltaram para a praia da Mococa sem os itens. Suspeitando que as roupas fossem de Caroline, olharam o Instagram da modelo e encontraram peças semelhantes em fotos publicadas por ela.

“Tinha um tênis idêntico e uma blusinha também. Resolvemos ligar para a Marinha, mas eles disseram que por ser feriado não tinham uma equipe para ir até o local. Minha prima ligou para a polícia e combinamos que nós íamos buscar e deixar na delegacia de Caraguá. Ficamos com medo de demorar muito, a maré subir e perder tudo”, contou Emerson.

O grupo de turistas buscou a roupa por volta das 15h30. Segundo o relato deles, a mala estava cheia de areia. “Eles [polícia] disseram que vão entregar de volta para a família”, afirmou Ana Paula. Eles entregaram os itens no início da noite de quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, o material ficará armazenado na delegacia e a família da modelo será chamada para fazer o reconhecimento formal.

