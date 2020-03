Tudo azul para Harry e Meghan, mesmo embaixo de chuva

A tão esperada aparição de Meghan Markle e príncipe Harry juntos no Reino Unido chamou muita atenção – como era de se esperar. A felicidade do casal é nítida e nem a chuva atrapalhou o programa: uma participação, nesta quinta-feira (5), no evento The Endeavour Fund Awards at Mansion House.

A agenda dos dois foi amplamente divulgada e prevê mais três eventos antes de se afastarem de suas funções oficiais: dois desses eventos são previstos para estarem juntos, mas no domingo (8), Meghan estará sozinha em um homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Será o último compromisso dela como membro sênior da Família Real.

O look simples e discreto de Meghan (ainda dentro dos padrões do protocolo Real) agradou em cheio. O vestido é da marca da amiga da duquesa, Victoria Beckham. Na segunda (9), Meghan e Harry estarão ao lado de William e Kate em um evento na Westminster Abbey pelo dia de Commonwealth.