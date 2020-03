Rainha? Não, obrigada

Os últimos meses foram turbulentos para a Família Real. Depois dos escândalos envolvendo o Príncipe Andrew e o afastamento de Meghan e Harry, a Clarence House – residência oficial do Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles – fez mais um anúncio polêmico: a duquesa não pretende adotar o título de Rainha quando Charles, seu marido, se tornar Rei. Não se sabe ao certo o porque da decisão de Camilla, que já havia feito o mesmo anúncio em 2005, logo após seu casamento com o Príncipe. Mais ainda os súditos se perguntam o porque do anúncio ter sido refeito agora, já que é provável que a Rainha Elizabeth II não se aposente por pelo menos mais dois anos.

“A Duquesa quer ser chamada de Princesa consorte quando o Príncipe assumir o trono”, explicou uma fonte da Clarence House ao Daily Star. Tradicionalmente, a esposa ou o marido de um monarca reinante recebe o título de Rainha ou Rei consorte. Hoje em dia, é um título meramente simbólico.

O anúncio vem algumas semanas de muita discussão quanto aos títulos de Meghan e Harry agora que deixarão de fazer parte da equipe da Família Real. Segundo a imprensa britânica, as negociações mais complicadas com os dois têm sido a respeito do título que passarão a ter depois de se afastarem da função de seniores. O ponto mais delicado foi quando a Rainha proibiu o neto e a nora de usarem a marca Sussex Royal, registrada pelos dois e parte do projeto profissional de independência financeira. Sinalizando que não gostaram da proibição e que contavam de usar o título, Meghan e Harry publicaram no site uma longa e detalhada nota com o que estão negociando com a Rainha, insistindo que ela não é dona da marca “Real”, mas que abririam mão dela. Na nota os dois afirmam que manterão os títulos de ‘Sua Alteza’, algo que inicialmente também teria sido recusado pela Família Real. Por outro lado, Harry fez sua primeira aparição pública no Reino Unido depois que se mudou para o Canadá, e pediu para ser apresentado como

“apenas Harry”, abrindo mão inclusive de ser chamado de príncipe.

Confuso, não?

Para a prima de Harry, é menos.

A Princesa Beatrice, filha do Príncipe Andrew e neta da Rainha, ganhará um novo título real depois de seu casamento. Ela se casará em maio com o milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi e, além de manter seu título de princesa na Inglaterra, se tornará Condessa na Itália. Em entrevista ao Daily Mail, o conde Alessandro Mapelli Mozzi, pai de Edoardo, confirmou a informação. “Edoardo é o único descendente masculino da família. Ele é um conde e sua esposa automaticamente se tornará duquesa. Seus filhos, no futuro, serão condes ou donnas“, afirmou.