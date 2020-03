Papo franco entre avó e neto marca reencontro entre Rainha e Harry

Tolerando com paciência e pulso firme uma das piores crises familiares desde que subiu ao trono, a Rainha Elizabeth II aproveitou o domingo (1) para ter um papo franco com o neto, príncipe Harry. Os dois são vizinhos em Windsor e a soberana aproveitou a proximidade (e provável espaço na agenda) para conversar com o neto sem a presença do irmão, príncipe William, do pai, príncipe Charles ou da esposa, Meghan Markle, que só deve ir para Inglaterra no final da semana. Com tanto disse-me-disse e sensibilidade à flor da pele, Elizabeth mostrou mais uma vez que está no comando.

Segundo a imprensa britânica, a Rainha teria ficado pessoalmente chateada com o neto e Meghan depois que mais uma vez eles foram às redes sociais para se posicionar quanto ao afastamento de suas posições na Família Real. Pelo post que fizeram no site pessoal, citando a Rainha como não proprietária do termo “Real”, ficou aparente que ficaram contrariados por ter que descartar a marca Sussex Royal dos planos deles. No site pessoal estão ponto a ponto do que (ainda) está em negociação com o Palácio de Buckingham. O gesto, de total transparência, foi visto como uma resposta mal-criada à Rainha, que na verdade está mais do lado dos dois do que qualquer outro membro da Família Real, aparentemente. Foi por causa dela que a solução foi encontrada em poucas semanas, não meses e também por causa da Rainha que o afastamento pode ser suspenso caso os dois queiram voltar às suas funções no futuro. Se não fosse o coração da avó suplantando o papel de soberana, poderia ser ainda pior para Meghan e Harry.

O almoço levou 4 horas de DR, e terminou com a Rainha assegurando ao neto que ele “é muito amado e que sempre será bem-recebido se quiser voltar”.

Não se sabe se ela tentou interferir na briga dos dois netos. Príncipe William estava assistindo a um jogo de futebol (ele torce pelo Aston Villa, que perdeu para o Manchester City no domingo) e não participou da reunião.

Segundo os jornais, essa foi a primeira ocasião em que avó e neto falaram sem pressão sobre os planos futuros. Sincerona, a Rainha teria confirmado que ficou chateada com a decisão de Harry se mudar para a América do Norte, o que também a afasta do bisneto, Archie, que ela viu muito pouco em seus nove meses de vida. Mas Elizabeth II garantiu que entende a posição do neto. Ainda assim, ela esclareceu mais uma vez que não pode permitir que a marca Sussex Royal seja usada comercialmente pelos dois, pois é uma marca institucional, não pessoal.

O último evento oficial de Meghan e Harry, ao lado de toda Família Real será na segunda (9). A partir do dia 31 eles não mais poderão representar a Coroa publicamente.