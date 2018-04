Time feminino do Corinthians faz protesto contra machismo no futebol

Entre os dias 25 e 28/04, o time feminino do Corinthians fará um protesto denunciando o machismo nos gramados. As jogadoras usarão uniformes com frases machistas estampadas no lugar onde as marcas de patrocínio geralmente ficam.

Um dos detalhes é que as frases foram ditas para as atletas de forma verídica, retirados da internet. A ideia de estampar as agressões no uniforme é um modo de incentivar as grandes empresas a patrocinarem o time e cobrir as falas preconceituosas.

Por meio da campanha #caleopreconceito, foi criado um site no qual é possível oferecer ajuda e patrocínio ao time. O internauta também tem acesso a todas as frases machistas ditas e em qual plataforma elas foram registradas.

Há também uma carta aberta das próprias jogadoras, em que elas denunciam a falta de ajuda financeira e culpam o machismo no esporte como a causa. “Sabemos que isso não vai resolver todo o problema e essa nem é nossa intenção. Até porque, somos apenas um time feminino entre muitos outros. Mas acreditamos que esse é o primeiro passo para eliminarmos o preconceito dentro do esporte que tanto amamos”, diz um trecho da carta aberta.

Confira abaixo o vídeo de divulgação da campanha: