‘This is Us’: Segunda temporada estreia em maio no Brasil

As fãs de This Is Us podem comemorar: a segunda temporada da série vencedora do SAG Awards, Globo de Ouro e Emmy chega dia 2 de maio ao Brasil. A história família Pearson terá transmissão de dois episódios por semana no canal FOX todas as quartas-feiras a partir de 22h15. Com opção de áudio original, a série será exibida dublada.

A partir do dia 16, todos os episódios da temporada estarão disponíveis para os assinantes Premium e FOX+ no aplicativo FOX App. Além disso, já estão na plataforma os capítulos da primeira temporada, que passa a ser ter cinco episódios reexibidos por semana no canal FOX, aos domingos às 09h00.

Nessa nova temporada, Jack (Milo Ventimiglia), Rebecca (Mandy Moore) e seus trigêmeos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) vivem momentos importantes em suas vidas.

Randall discute com a esposa Beth (Susan Kelechi Watson) uma mudança que promete impactar toda a família, enquanto Kate começa a seguir uma nova antiga paixão e Kevin tenta equilibrar as demandas de Hollywood com a sua vida amorosa. Pode preparar o lencinho, que a emoção será grande!

Veja algumas imagens da temporada:

