Se você gosta de se emocionar em frente à televisão, This Is Us tem tudo para ser a sua próxima série querida. A começar pelo elenco – eleito o melhor em Série de Drama no SAG Awards, no domingo (21) –, são diversos os motivos que vão lhe fazer se conectar com a trama.

A série, produzida pelo canal norte-americano NBC, é transmitida no Brasil pela FOX Life, além de estar disponível no FOX App e no NOW.

Prepare o lencinho, pois selecionamos quatro razões pelas quais vale a pena assistir à This Is Us:

1. Questões familiares

É difícil assumir, mas família unida não é sinônimo de paz e bem-estar absoluto. Por melhores que sejam as relações entre pais e filhos ou entre irmãos, a convivência intensa somada às expectativas que projetamos sobre os nossos entes queridos podem ter fortes consequências sobre a forma como nos enxergamos e sobre o jeito que lidamos com o resto do mundo. This Is Us ajuda o espectador a compreender isso de uma forma transformadora.

Na série, todos os personagens têm seu lado da história em foco em algum momento – com direito a flashbacks muito bem construídos. Ao mesmo tempo, questões familiares importantes são tratadas, como rivalidade entre irmãos, complexidades do casamento e efeitos provocados pela forma como os pais tratam cada filho.

Acompanhá-la, provavelmente vai lhe fazer refletir sobre a forma como você se relaciona com seus familiares.

2. Representatividade

Só de olhar para uma foto do premiado elenco é possível perceber: This Is Us fala sobre pessoas com características bem distintas. Assistir a personagens negros, gordos ou com outras características fora do padrão sendo protagonistas é bastante significativo já que isso não é muito comum em produções populares – e a série o faz sem soar caricata. Da mesma maneira, pessoas dentro do padrão também ganham destaque em This Is Us, mostrando que ser considerado bonito e capaz não é garantia de felicidade e vida simples.

3. Temas densos

Consequentemente, as temáticas trabalhadas também são diversas. Luto, sentimento de pertencimento, racismo, obesidade, pressão estética, adoção: This Is Us fala sobre esses e outros assuntos sem forçar a barra e com uma sensibilidade que faz o espectador se conectar a eles, por mais distantes que sejam de suas vidas.

É válido dizer que a série vai transformar a forma como você enxerga o outro e a si mesmo. Prepare-se!

4. Mulheres inspiradoras

Mandy Moore, Chrissy Metz e Susan Kelechi Watson estão poderosas como Rebecca, Kate e Beth, respectivamente. O elenco feminino infantil também está dando um show! Não vamos entrar em detalhes para não entregar nenhum spoiler ou reduzir essas personagens complexas a uma só característica. No entanto, pode apostar que em algum momento você vai se pegar pensando: “caramba, eu quero ser como ela!” E você pode, afinal, elas representam mulheres reais – com falhas e virtudes – e suas características inspiradoras não são inalcançáveis.

Assista ao trailer da primeira temporada: