The Voice anuncia nova jurada no lugar de Carlinhos Brown

A cantora Iza vai assumir a cadeira de Carlinhos Brown como jurada do The Voice Brasil. Ela será uma das técnicas do programa ao lado de Michel Teló, Ivete Sangalo e Lulu Santos.

“Estou me sentindo muito lisonjeada, principalmente pela responsabilidade que é sentar na cadeira que foi do Carlinhos Brown. Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. Sempre o admirei”, afirma Iza.

A cantora disse ainda que está ansiosa para o início da próxima temporada do programa, prevista para julho. “Não vejo a hora de poder escolher um candidato, que tem sua história e seus anseios, simplesmente pela voz, pelo timbre e pela emoção que ele causa. Eu sempre quis saber o que os técnicos sentiam nessa hora e o que fazia com que eles virassem a cadeira”, conta.

Carlinhos Brown estava no The Voice desde a primeira temporada do programa, em 2012. Agora, ele ficará exclusivamente no The Voice Kids, versão infantil do reality. O cantor elogiou a escolha que o substitui.

“Eu e toda a família ‘The Voice’ damos as boas-vindas à Iza, esse grande ser humano e grande artista que traz para nós uma luz a mais. Continuo aqui torcendo por ela e, é claro, por essa família que me orgulha muito em poder fazer parte. Bem-vinda a esse lugar que também é seu”, elogiou Brown.

