Terremoto de 6.9 de magnitude deixa 79 feridos em Taiwan; confira vídeos

79 pessoas ficaram feridas após um terremoto de 6,9 graus de magnitude atingir o sudeste de Taiwan na manhã deste domingo (18). Até o momento, apenas uma vítima fatal foi confirmada, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O desastre natural acabou provocando o desabamento de três edifícios e danos em rodovias. Além disso, a Administração de Ferrovias de Taiwan (TRA) noticiou que um trem descarrilou na estação de Dongli, em Hualien. Contudo, todos os passageiros foram retirados em segurança (e sem ferimentos).

A vítima fatal do terremoto, ainda não identificada, faleceu após ser atingida por uma queda de equipamentos em uma fábrica de cimento na cidade de Yuli, próxima ao epicentro do abalo sísmico.

No momento do desastre, que ocorreu às 6h44 GMT (3h44 de Brasília), 400 turistas ficaram temporariamente presos na encosta de uma montanha. Ainda não há relatos de brasileiros no local.

A seguir, você confere vídeos impressionantes que registraram o momento em que o terremoto atingiu a cidade:

*O conteúdo a seguir não contém imagens fortes ou gráficas!

Continua após a publicidade

🇹🇼 | Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a parte pouco povoada do sudeste de Taiwan neste domingo (18). De acordo com a mídia local, um prédio de baixo nível que abrigava uma loja de conveniência desabou e três vagões descarrilharam na estação Dongli. pic.twitter.com/xrCOsf8UkE — OHF News (@OHFNews) September 18, 2022

Imagem impressionante do terremoto em Taiwan, onde o teto do ginásio de uma escola desaba, mas as crianças conseguem se salvar. pic.twitter.com/aHIOn2A2oj — IgorGeoPol (@IgorGeoPol) September 18, 2022

Houve um grande terramoto ao largo da costa de Taiwan

Os comboios balançaram violentamente nos carris e as casas até caíram em algumas áreas. pic.twitter.com/xM6Axex9v9 — Paulo Lei (@PauloAlei) September 18, 2022

*Atualização: a agência Metereológica do Japão e o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico descartaram a ameaça de tsunamis na região.