Técnico de futebol é acusado de traficar meninas

Um homem foi preso na última quarta-feira (3), nos Estado Unidos, acusado de traficar meninas para o serviço de prostituição.

Elan Seagraves foi denunciado à polícia por uma garota de 17 anos, que realizou uma chamada de socorro para a casa onde era mantida refém na cidade de Sacramento, no estado da Califórnia.

Ao chegar na residência, os agentes encontraram não só a garota responsável pelo chamado, mas outra menor de 17 anos que também havia sido sequestrada pelo homem – conhecido na cidade por ser o técnico de futebol da escola do bairro em que mora e por trabalhar como motorista de serviços de carona dos aplicativos Uber e Lyft.

Leia mais: Violência doméstica contra a mulher: quando você pode – e deve – acionar a justiça

De acordo com o The New York Times, o Elan foi indiciado por crimes relacionados a tráfico e prostituição de menores. indicipassagens pela polícia pelos crimes de aliciamento. Após a denúncia da jovem, o homem foi encaminhado para a Prisão Central de Sacramento e para conseguir a liberdade deve pagar uma fiança de US$ 2 milhões.

Além das questões legais, Elan também foi demitido da Sacramento City Unified School District – a escola onde era técnico. A Uber e a Lyft também cancelaram as contas do motorista em seus respectivos sistemas.

Leia mais: Horóscopo completo de 2018 por Susan Miller